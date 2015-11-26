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Ирландия
17 мар 2021 :
DUG PINNICK, RAY LUZIER, PHIL X, BILLY SHEEHAN и DOUG ALDRICH исполняют THIN LIZZY 18 ноя 2020 :
Участники SPIRIT ADRIFT, HIGH ON FIRE, PALLBEARER, OLD MAN GLOOM исполняют THIN LIZZY 1 окт 2020 :
Новая книга THIN LIZZY выйдет осенью 25 авг 2020 :
DANKO JONES исполняет THIN LIZZY 22 авг 2020 :
Бокс-сет THIN LIZZY выйдет осенью 21 авг 2020 :
Трейлер документального фильма о лидере THIN LIZZY 16 авг 2020 :
Документальный фильм о легенде THIN LIZZY: Трейлер 18 июн 2020 :
Фотокнига THIN LIZZY выйдет осенью 10 июн 2020 :
Документальный фильм о легенде THIN LIZZY выйдет осенью 19 май 2020 :
Музыканты JUDAS PRIEST, ALICE IN CHAINS, HALESTORM, Ex-MACHINE HEAD исполняют THIN LIZZY 2 фев 2020 :
ROCK MEETS CLASSIC исполняют THIN LIZZY 31 янв 2020 :
TROY SANDERS о выступлении с THIN LIZZY 19 янв 2020 :
SCOTT GORHAM разочарован, что THIN LIZZY не взяли в Зал Славы Рок-н-Ролла 25 ноя 2019 :
Памятная монета в честь лидера THIN LIZZY 30 окт 2019 :
Три альбома THIN LIZZY выйдут на виниле 29 окт 2019 :
Гитарист THIN LIZZY: «METALLICA мне так и не заплатила!» 17 окт 2019 :
SCOTT GORHAM о номинации THIN LIZZY на включение в Зал славы рок-н-ролла 9 окт 2019 :
Почта Ирландии ошиблась в отношении THIN LIZZY? 14 авг 2019 :
Гитарист THIN LIZZY выпускает автобиографию 13 авг 2019 :
TROY SANDERS выступает с THIN LIZZY 23 янв 2019 :
Музыканты THIN LIZZY, U2, METALLICA расскажут о вокалисте THIN LIZZY 1 ноя 2017 :
Основатель THIN LIZZY выпускает альбом 6 янв 2017 :
Редкости в новом бокс-сете вокалиста THIN LIZZY 5 дек 2016 :
VIVIAN CAMPBELL исполняет THIN LIZZY вместе с RICKY WARWICK & THE FIGHTING HEARTS 20 июн 2016 :
Видео с выступления THIN LIZZY 20 апр 2016 :
Басист AEROSMITH и барабанщик JUDAS PRIEST выступят с THIN LIZZY
сегодня
DUG PINNICK, RAY LUZIER, PHIL X, BILLY SHEEHAN и DOUG ALDRICH исполняют THIN LIZZY
Dug Pinnick (вокал / King's X), Ray Luzier (барабаны / Korn), Phil X (гитара / Bon Jovi), Billy Sheehan (бас / Sons Of Apollo) и Doug Aldrich (гитара / The Dead Daisies) исполнили классику THIN LIZZY "Jailbreak" в рамках David Z Foundation All-Star Fundraiser — видео доступно ниже.
VIDEO
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