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DUG PINNICK, RAY LUZIER, PHIL X, BILLY SHEEHAN и DOUG ALDRICH исполняют THIN LIZZY



Dug Pinnick (вокал / King's X), Ray Luzier (барабаны / Korn), Phil X (гитара / Bon Jovi), Billy Sheehan (бас / Sons Of Apollo) и Doug Aldrich (гитара / The Dead Daisies) исполнили классику THIN LIZZY "Jailbreak" в рамках David Z Foundation All-Star Fundraiser — видео доступно ниже.

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