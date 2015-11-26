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Thin Lizzy

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21 окт 2021 : 		 WALLNER/VAIN записали ЕР с песнями THIN LIZZY

28 сен 2021 : 		 SCOTT GORHAM покинул BLACK STAR RIDERS ради THIN LIZZY

14 июн 2021 : 		 Сборник THIN LIZZY выйдет на виниле

7 апр 2021 : 		 Книги-раскраски THIN LIZZY и MEGADETH выйдут весной

17 мар 2021 : 		 DUG PINNICK, RAY LUZIER, PHIL X, BILLY SHEEHAN и DOUG ALDRICH исполняют THIN LIZZY

18 ноя 2020 : 		 Участники SPIRIT ADRIFT, HIGH ON FIRE, PALLBEARER, OLD MAN GLOOM исполняют THIN LIZZY

1 окт 2020 : 		 Новая книга THIN LIZZY выйдет осенью

25 авг 2020 : 		 DANKO JONES исполняет THIN LIZZY

22 авг 2020 : 		 Бокс-сет THIN LIZZY выйдет осенью

21 авг 2020 : 		 Трейлер документального фильма о лидере THIN LIZZY

16 авг 2020 : 		 Документальный фильм о легенде THIN LIZZY: Трейлер

18 июн 2020 : 		 Фотокнига THIN LIZZY выйдет осенью

10 июн 2020 : 		 Документальный фильм о легенде THIN LIZZY выйдет осенью

19 май 2020 : 		 Музыканты JUDAS PRIEST, ALICE IN CHAINS, HALESTORM, Ex-MACHINE HEAD исполняют THIN LIZZY

2 фев 2020 : 		 ROCK MEETS CLASSIC исполняют THIN LIZZY

31 янв 2020 : 		 TROY SANDERS о выступлении с THIN LIZZY

19 янв 2020 : 		 SCOTT GORHAM разочарован, что THIN LIZZY не взяли в Зал Славы Рок-н-Ролла

25 ноя 2019 : 		 Памятная монета в честь лидера THIN LIZZY

30 окт 2019 : 		 Три альбома THIN LIZZY выйдут на виниле

29 окт 2019 : 		 Гитарист THIN LIZZY: «METALLICA мне так и не заплатила!»

17 окт 2019 : 		 SCOTT GORHAM о номинации THIN LIZZY на включение в Зал славы рок-н-ролла

9 окт 2019 : 		 Почта Ирландии ошиблась в отношении THIN LIZZY?

14 авг 2019 : 		 Гитарист THIN LIZZY выпускает автобиографию

13 авг 2019 : 		 TROY SANDERS выступает с THIN LIZZY

23 янв 2019 : 		 Музыканты THIN LIZZY, U2, METALLICA расскажут о вокалисте THIN LIZZY

1 ноя 2017 : 		 Основатель THIN LIZZY выпускает альбом
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WALLNER/VAIN записали ЕР с песнями THIN LIZZY



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Британский гитарист Will Wallner и хорватская вокалистка Vivien Vain собрались вместе для записи трибьют-ЕР THIN LIZZY "The Legend Never Dies", в записи которого приняли участие Vinny Appice, Derek Sherinian и Tony Franklin, а релиз намечен на второе ноября.

Трек-лист:

"Hollywood (Down On Your Luck)"
"Vagabond Of The Western World"
"Do Anything You Want To Do"
"Genocide (The Killing Of The Buffalo)"

WALLNER/VAIN To Release THIN LIZZY Tribute EP In November; VINNY APPICE, DEREK SHERINIAN, TONY FRANKLIN Make Guest Appearances








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