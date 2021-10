сегодня



WALLNER/VAIN записали ЕР с песнями THIN LIZZY



Британский гитарист Will Wallner и хорватская вокалистка Vivien Vain собрались вместе для записи трибьют-ЕР THIN LIZZY "The Legend Never Dies", в записи которого приняли участие Vinny Appice, Derek Sherinian и Tony Franklin, а релиз намечен на второе ноября.



Трек-лист:



"Hollywood (Down On Your Luck)"

"Vagabond Of The Western World"

"Do Anything You Want To Do"

"Genocide (The Killing Of The Buffalo)"



















