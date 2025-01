сегодня



TOM HAMILTON о том, как оказался в THIN LIZZY



Басист AEROSMITH Tom Hamilton в недавнем интервью рассказал о том, как оказался в туровом составе THIN LIZZY в 2016 и 2017 годах:



«Однажды вечером я пошёл на выступление MOTÖRHEAD со своим сыном, и после концерта мы смогли провести много времени с Лемми, который был очень добр к нам. Мы познакомились с его группой. Его барабанщиком был Mikkey Dee. Через несколько месяцев Mikkey связался со мной и сказал, что будет играть с THIN LIZZY в туре, посвящённом тридцатой годовщине смерти лидера THIN LIZZY Фила Лайнотта. Он сказал, что они ищут басиста, и если я хочу получить это место, то оно моё. В душе я знал, что ни за что не откажусь, хотя это будет первый раз, когда я буду выступать вне AEROSMITH, так что у меня бабочки порхали в животе. Я немного играл с другими музыкантами вне группы до этого, но никогда не ездил с другими в турне.



Через несколько месяцев после этого, выучив все песни, я оказался в Лондоне на первом дне репетиций. Мне казалось, что я знаю материал, но я немного отставал. Damon Johnson, который теперь мой большой друг, играл на гитаре. Мы с ним встретились один на один на следующий день, и он помог мне довести программу до совершенства. Он замечательный!



С тех пор репетиции проходили всё лучше и лучше, а потом мы отправились на наш первый концерт. Мы отыграли на пяти или шести крупных фестивалях в Европе, и это был настоящий взрыв. Мне нравилось играть "The Boys are Back in Town" и "Whiskey In A Jar".



После фестивалей мы выступали в круизе, и это был совершенно новый опыт, который мне очень понравился.



К сожалению, в свое время я так и не смог познакомиться с Филом Лайноттом. Изучение его песен вызвало у меня огромное уважение к тому, чего он добился в музыкальном плане».







