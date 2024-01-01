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*Сынок Честера наехал на LINKINK PARK 79
*JON BON JOVI спас женщину 49
*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 26
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 25
*Видео с первого официального концерта LINKIN PARK 22
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Thin Lizzy

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Визуальный ряд от THIN LIZZY



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THIN LIZZY опубликовали видеоряд к композиции "Jailbreak", которая включена в Jailbreak (2024 Remix), выходящий на виниле 27 сентября. За новый микс отвечал Richard Whittaker:

Side A
"Jailbreak"
"Angel From The Coast"
"Running Back"
"Romeo And The Lonely Girl"
"Warriors

Side B
"The Boys Are Back In Town"
"Fight Or Fall"
"Cowboy Song"
"Emerald"

THIN LIZZY - New Visualizer Video Released For






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