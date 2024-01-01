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18
У лидера FOO FIGHTERS родилась дочка. Но есть нюанс
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U.D.O. открыли тур по СэШэЭй
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Сынок Честера наехал на LINKINK PARK
79
JON BON JOVI спас женщину
49
Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене
26
БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ
25
Видео с первого официального концерта LINKIN PARK
22
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Thin Lizzy
Ирландия
Hard Rock
Heavy Metal
Hard 'n' Heavy
https://www.thinlizzyofficial.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/thinlizzynow
Facebook:
https://www.facebook.com/ThinLizzyOfficial/
17 сен 2024
:
Визуальный ряд от THIN LIZZY
1 сен 2024
:
Видео с текстом от THIN LIZZY
1 июн 2024
:
Новое видео THIN LIZZY
2 фев 2024
:
Винил THIN LIZZY выйдет весной
19 сен 2023
:
Юбилейная версия альбома THIN LIZZY выйдет осенью
29 июл 2023
:
Трейлер новой книги о THIN LIZZY
22 мар 2023
:
THIN LIZZY назвали лучшими в Ирландии
5 фев 2023
:
Барабанщик DEF LEPPARD: «Надеюсь, что Фил Лайнотт просто пошутил»
18 ноя 2022
:
Переиздание THIN LIZZY выйдет зимой
9 май 2022
:
Концертные релизы Phil Lynott, THIN LIZZY выйдут летом
15 дек 2021
:
GILBY CLARKE, WARREN DEMARTINI, SEAN MCNABB, JIMMY D'ANDA исполняют песню THIN LIZZY
21 окт 2021
:
WALLNER/VAIN записали ЕР с песнями THIN LIZZY
28 сен 2021
:
SCOTT GORHAM покинул BLACK STAR RIDERS ради THIN LIZZY
14 июн 2021
:
Сборник THIN LIZZY выйдет на виниле
7 апр 2021
:
Книги-раскраски THIN LIZZY и MEGADETH выйдут весной
17 мар 2021
:
DUG PINNICK, RAY LUZIER, PHIL X, BILLY SHEEHAN и DOUG ALDRICH исполняют THIN LIZZY
18 ноя 2020
:
Участники SPIRIT ADRIFT, HIGH ON FIRE, PALLBEARER, OLD MAN GLOOM исполняют THIN LIZZY
1 окт 2020
:
Новая книга THIN LIZZY выйдет осенью
25 авг 2020
:
DANKO JONES исполняет THIN LIZZY
22 авг 2020
:
Бокс-сет THIN LIZZY выйдет осенью
21 авг 2020
:
Трейлер документального фильма о лидере THIN LIZZY
16 авг 2020
:
Документальный фильм о легенде THIN LIZZY: Трейлер
18 июн 2020
:
Фотокнига THIN LIZZY выйдет осенью
10 июн 2020
:
Документальный фильм о легенде THIN LIZZY выйдет осенью
19 май 2020
:
Музыканты JUDAS PRIEST, ALICE IN CHAINS, HALESTORM, Ex-MACHINE HEAD исполняют THIN LIZZY
2 фев 2020
:
ROCK MEETS CLASSIC исполняют THIN LIZZY
31 янв 2020
:
TROY SANDERS о выступлении с THIN LIZZY
19 янв 2020
:
SCOTT GORHAM разочарован, что THIN LIZZY не взяли в Зал Славы Рок-н-Ролла
25 ноя 2019
:
Памятная монета в честь лидера THIN LIZZY
30 окт 2019
:
Три альбома THIN LIZZY выйдут на виниле
29 окт 2019
:
Гитарист THIN LIZZY: «METALLICA мне так и не заплатила!»
17 окт 2019
:
SCOTT GORHAM о номинации THIN LIZZY на включение в Зал славы рок-н-ролла
9 окт 2019
:
Почта Ирландии ошиблась в отношении THIN LIZZY?
14 авг 2019
:
Гитарист THIN LIZZY выпускает автобиографию
13 авг 2019
:
TROY SANDERS выступает с THIN LIZZY
23 янв 2019
:
Музыканты THIN LIZZY, U2, METALLICA расскажут о вокалисте THIN LIZZY
1 ноя 2017
:
Основатель THIN LIZZY выпускает альбом
6 янв 2017
:
Редкости в новом бокс-сете вокалиста THIN LIZZY
5 дек 2016
:
VIVIAN CAMPBELL исполняет THIN LIZZY вместе с RICKY WARWICK & THE FIGHTING HEARTS
20 июн 2016
:
Видео с выступления THIN LIZZY
20 апр 2016
:
Басист AEROSMITH и барабанщик JUDAS PRIEST выступят с THIN LIZZY
12 апр 2016
:
Гитарист THIN LIZZY исполнил хиты группы с оркестром
26 янв 2016
:
Оригинальный гитарист THIN LIZZY выпускает сольную работу
20 янв 2016
:
Барабанщик MOTÖRHEAD в THIN LIZZY
31 июл 2013
:
Переиздание "Thunder And Lightning" THIN LIZZY выйдет в сентябре
18 дек 2012
:
THIN LIZZY назовут имя новой группы на Рождество
17 дек 2012
:
THIN LIZZY вернулись «домой»
2 дек 2012
:
SCOTT GORHAM: "Я никогда не смогу отказаться от THIN LIZZY"
1 дек 2012
:
Видео с выступления THIN LIZZY
18 сен 2012
:
KEVIN SHIRLEY будет продюсировать новый альбом THIN LIZZY
26 июл 2012
:
Видео с выступления THIN LIZZY
25 июн 2012
:
THIN LIZZY приступают к записи
5 янв 2012
:
"Потерянные" записи THIN LIZZY выйдут в этом году
28 июл 2011
:
MICHAEL MONROE присоединился на сцене к THIN LIZZY
25 июл 2011
:
Видео концерта THIN LIZZY
14 июл 2011
:
Видео с выступления THIN LIZZY
5 апр 2011
:
THIN LIZZY взяли гитариста GUNS N' ROSES для тура
5 мар 2011
:
Книга о THIN LIZZY выйдет в марте
18 фев 2011
:
BRIAN ROBERTSON почтил память Гэри Мура
7 фев 2011
:
Найдено редкое видео THIN LIZZY
7 фев 2011
:
JOHN SYKES о Гэри Муре
7 фев 2011
:
Участники THIN LIZZY о смерти GARY MOORE
18 янв 2011
:
Редкий трек PHIL'a LYNOTT'a
13 янв 2011
:
Виниловая лихорадка THIN LIZZY
8 янв 2011
:
THIN LIZZY открыли европейское турне
12 май 2010
:
THIN LIZZY представили новый состав
3 июл 2009
:
John Sykes ушел из THIN LIZZY
2 окт 2007
:
Переиздание THIN LIZZY
сегодня
Визуальный ряд от THIN LIZZY
THIN LIZZY опубликовали видеоряд к композиции "Jailbreak", которая включена в Jailbreak (2024 Remix), выходящий на виниле 27 сентября. За новый микс отвечал Richard Whittaker:
Side A
"Jailbreak"
"Angel From The Coast"
"Running Back"
"Romeo And The Lonely Girl"
"Warriors
Side B
"The Boys Are Back In Town"
"Fight Or Fall"
"Cowboy Song"
"Emerald"
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Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
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