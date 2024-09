сегодня



Визуальный ряд от THIN LIZZY



THIN LIZZY опубликовали видеоряд к композиции "Jailbreak", которая включена в Jailbreak (2024 Remix), выходящий на виниле 27 сентября. За новый микс отвечал Richard Whittaker:



Side A

"Jailbreak"

"Angel From The Coast"

"Running Back"

"Romeo And The Lonely Girl"

"Warriors



Side B

"The Boys Are Back In Town"

"Fight Or Fall"

"Cowboy Song"

"Emerald"











