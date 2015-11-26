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GILBY CLARKE, WARREN DEMARTINI, SEAN MCNABB, JIMMY D'ANDA исполняют песню THIN LIZZY



Gilby Clarke (Guns N' Roses), Warren DeMartini (Ratt), Sean McNabb (Quiet Riot, Dokken) и Jimmy D'Anda (BulletBoys) представили видео на собственное прочтение композиции THIN LIZZY "Cowboy Song".

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