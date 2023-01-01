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все новости группы
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Ирландия
5 фев 2023 :
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Барабанщик DEF LEPPARD: «Надеюсь, что Фил Лайнотт просто пошутил»
18 ноя 2022 :
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Переиздание THIN LIZZY выйдет зимой
9 май 2022 :
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Концертные релизы Phil Lynott, THIN LIZZY выйдут летом
15 дек 2021 :
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GILBY CLARKE, WARREN DEMARTINI, SEAN MCNABB, JIMMY D'ANDA исполняют песню THIN LIZZY
21 окт 2021 :
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WALLNER/VAIN записали ЕР с песнями THIN LIZZY
28 сен 2021 :
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SCOTT GORHAM покинул BLACK STAR RIDERS ради THIN LIZZY
14 июн 2021 :
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Сборник THIN LIZZY выйдет на виниле
7 апр 2021 :
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Книги-раскраски THIN LIZZY и MEGADETH выйдут весной
17 мар 2021 :
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DUG PINNICK, RAY LUZIER, PHIL X, BILLY SHEEHAN и DOUG ALDRICH исполняют THIN LIZZY
18 ноя 2020 :
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Участники SPIRIT ADRIFT, HIGH ON FIRE, PALLBEARER, OLD MAN GLOOM исполняют THIN LIZZY
1 окт 2020 :
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Новая книга THIN LIZZY выйдет осенью
25 авг 2020 :
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DANKO JONES исполняет THIN LIZZY
22 авг 2020 :
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Бокс-сет THIN LIZZY выйдет осенью
21 авг 2020 :
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Трейлер документального фильма о лидере THIN LIZZY
16 авг 2020 :
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Документальный фильм о легенде THIN LIZZY: Трейлер
18 июн 2020 :
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Фотокнига THIN LIZZY выйдет осенью
10 июн 2020 :
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Документальный фильм о легенде THIN LIZZY выйдет осенью
19 май 2020 :
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Музыканты JUDAS PRIEST, ALICE IN CHAINS, HALESTORM, Ex-MACHINE HEAD исполняют THIN LIZZY
2 фев 2020 :
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ROCK MEETS CLASSIC исполняют THIN LIZZY
31 янв 2020 :
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TROY SANDERS о выступлении с THIN LIZZY
19 янв 2020 :
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SCOTT GORHAM разочарован, что THIN LIZZY не взяли в Зал Славы Рок-н-Ролла
25 ноя 2019 :
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Памятная монета в честь лидера THIN LIZZY
30 окт 2019 :
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Три альбома THIN LIZZY выйдут на виниле
29 окт 2019 :
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Гитарист THIN LIZZY: «METALLICA мне так и не заплатила!»
17 окт 2019 :
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SCOTT GORHAM о номинации THIN LIZZY на включение в Зал славы рок-н-ролла
9 окт 2019 :
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Почта Ирландии ошиблась в отношении THIN LIZZY?
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сегодня
Барабанщик DEF LEPPARD: «Надеюсь, что Фил Лайнотт просто пошутил»
У барабанщика DEF LEPPARD Rick'a Allen'a спросили, есть ли какие-то зёрна правды в слухах о том, что Фил Лайнотт сказал Joe Elliott'y, что ему пришлось заканчивать деятельность THIN LIZZY после выхода "Pyromania", так как он был не в состоянии конкурировать с такой работой, на что он ответил:
«Я слышал, как об этом рассказывает Joe, и я не знаю, насколько серьёзен был Фил Лайнотт. Но те, кто знакомы с творчеством DEF LEPPARD, знают, что THIN LIZZY оказали огромное влияние на эту группу. Так что если Фил Лайнотт сказал такое, то, как я уже сказал, я надеюсь, что он пошутил, потому что они оказали огромное влияние на DEF LEPPARD».
В интервью Classic Rock Joe рассказывал об этой истории:
«Я помню встречу с Филом Лайноттом. Мы выпустили альбом "Pyromania", и, поскольку мы работали на одном лейбле с LIZZY, он его слышал. Он положил руку мне на плечо и сказал: "Я слышал ваш альбом — из-за него я распустил группу. Я не могу конкурировать с ним". Это был самый паршивый комплимент, который я когда-либо получал. Хотел бы я быть достаточно смелым, чтобы прижать его к стене и сказать: "Тогда сделай альбом получше!". Но я просто сказал: "О," и удрал».
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