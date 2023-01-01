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Барабанщик DEF LEPPARD: «Надеюсь, что Фил Лайнотт просто пошутил»



У барабанщика DEF LEPPARD Rick'a Allen'a спросили, есть ли какие-то зёрна правды в слухах о том, что Фил Лайнотт сказал Joe Elliott'y, что ему пришлось заканчивать деятельность THIN LIZZY после выхода "Pyromania", так как он был не в состоянии конкурировать с такой работой, на что он ответил:



«Я слышал, как об этом рассказывает Joe, и я не знаю, насколько серьёзен был Фил Лайнотт. Но те, кто знакомы с творчеством DEF LEPPARD, знают, что THIN LIZZY оказали огромное влияние на эту группу. Так что если Фил Лайнотт сказал такое, то, как я уже сказал, я надеюсь, что он пошутил, потому что они оказали огромное влияние на DEF LEPPARD».



В интервью Classic Rock Joe рассказывал об этой истории:



«Я помню встречу с Филом Лайноттом. Мы выпустили альбом "Pyromania", и, поскольку мы работали на одном лейбле с LIZZY, он его слышал. Он положил руку мне на плечо и сказал: "Я слышал ваш альбом — из-за него я распустил группу. Я не могу конкурировать с ним". Это был самый паршивый комплимент, который я когда-либо получал. Хотел бы я быть достаточно смелым, чтобы прижать его к стене и сказать: "Тогда сделай альбом получше!". Но я просто сказал: "О," и удрал».







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