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*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 30
*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 28
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 24
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*

DragonForce

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|||| 3 дек 2024

Лидер DRAGONFORCE: «Атмосфера в группе просто прекрасна!»



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Herman Li в недавнем интервью обсудил относительно недавнее пополнение в составе DRAGONFORCE:

«Каждый раз, когда у нас происходила смена состава, это нужно было сделать в интересах группы. Наш прошлый басист, Fred — мы любим Fred'а, но он захотел присоединиться к одной из своих любимых групп, KREATOR, что совершенно нас не смутило.

И вот Alicia в группе уже более четырех лет, что удивительно, так что она вполне освоилась в составе. И мы очень хорошо взаимодействуем, мы очень хорошо играем вместе... Но да, пока всё просто замечательно. Я думаю, что это самый удачный состав DRAGONFORCE, который когда-либо был вместе, с тех пор как я себя помню.

Я бы сказал, что самое счастливое время, которое я могу вспомнить, это когда группа только начинает свою карьеру, когда в ней еще есть то начало, та мечта, что обретает жизнь вместе с ней. А сейчас мы просто отлично проводим время. У меня нет никаких претензий. Я нахожусь в самом приятном периоде за всю свою жизнь».

Lee также вспомнил 25-летнюю историю DRAGONFORCE, начавшуюся в 1999 году, когда группа была образована под названием DRAGONHEART и выпустила свое первое и единственное демо «Valley Of The Damned» в 2000 году самостоятельно.

«Оглядываясь назад, скажу, что когда мы только основали группу в 1999 году — тогда мы назывались DRAGONHEART, готовили демо — мы были просто группой, которая развлекалась. Мы не думали о серьёзной карьере. А потом в 2003 году вышел первый альбом под названием DRAGONFORCE. Я бы сказал, что за прошедшие с тех пор годы я многое повидал. И я думаю, что стать — не знаю — уважаемым или легендарным, или как вы хотите это назвать... [смеётся] «Легендарным» звучит круто, потому что мы называемся DRAGONFORCE. Я не считаю себя легендарным, просто чтобы вы знали. Мы используем это слово, потому что оно звучит эпично. Вы должны пройти через период, когда вас ненавидят, когда вы только делаете первые шаги и становитесь знаменитыми. Когда ты прорываешься на сцену и становишься известным во всем мире, ты должен пройти через время массовой ненависти со стороны людей, а потом они уходят, заводят детей или больше не слушают металл, живут своей жизнью, и тогда ты снова становишься... Если ты делаешь то, что должен, ты никогда не исчезнешь. И мы любим то, что делаем, и у нас есть свой уникальный способ исполнения. Именно так и нужно поступать. Так я себя ощущаю. Да, у тебя будут взлеты и падения, чтобы осознать путь, настоящий путь».




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КомментарииСкрыть/показать 11 )

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3 дек 2024
Gustaff
А кто это третий на фото?
3 дек 2024
Gustaff
Corpsegrinder04, справа от него (который не Тотмэн)
3 дек 2024
M
Mateas89
Ой, пущай не звездит, творчески самый крутой состав был, когда Пружанов еще не ушел - Sonic Firestorm и Inhuman Rampage топовые альбомы, которые они так и не смогли переплюнуть, увы.
Like!1
3 дек 2024
Corpsegrinder04
Mateas89, ну так потому что китаец там ничего не писал почти. Там 90 % всей музыки Пружановым с Тотманом + чуток Леклер написаны были.
Я уж давно говорил, кто ДрэгонФорс в скам скатились после ухода Пружанова и Леклера. Тотман один не тянет уже.
3 дек 2024
Gustaff
Corpsegrinder04, откуда инфа? Всю музыку и тексты всегда писали двое гитаристов
3 дек 2024
Corpsegrinder04
Gustaff, discogs
Вот самые лучшие альбомы выложу. Чисто по музыке. По текстам там Ли уже присутствует значительней + вокалист.
Но тексты это никому не нужная туфта , если музыка дерьмо.
Valley of the Damned 2003
"Invocation of the Apocalyptic Evil" (Instrumental) Vadim Pruzhanov
Valley of the Damned Totman
"Black Fire" Totman
"Black Winter Night" Totman
"Starfire" Totman
"Disciples of Babylon" Li
"Evening Star" Li
"Heart of a Dragon" Totman

Sonic Firestorm

"My Spirit Will Go On" Totman
"Fury of the Storm" Totman
"Fields of Despair" Li -Totman
"Dawn Over a New World" Totman
"Above the Winter Moonlight" Pruzhanov
"Soldiers of the Wasteland" Totman
"Prepare for War" Li
"Once in a Lifetime" Totman

Inhuman Rampage

1. "Through the Fire and Flames" Totman
2. "Revolution Deathsquad" Totman
3. "Storming the Burning Fields" Pruzhanov
4. "Operation Ground and Pound" Totman
5. "Body Breakdown" Pruzhanov
6. "Cry for Eternity" Totman
7. "The Flame of Youth" Li
8. "Trail of Broken Hearts" Pruzhanov-Totman

The Power Within

1. "Holding On" Totman
2. "Fallen World" Totman
3. "Cry Thunder" Totman
4. "Give Me the Night" Totman, Leclercq
5. "Wings of Liberty" Totman
6. "Seasons" Leclercq, Leclercq
7. "Heart of the Storm" Totman
8. "Die by the Sword" Totman
9. "Last Man Stands" Totman
10. "Seasons" (Acoustic Version) Li Leclercq

Reaching into Infinity
1. "Reaching into Infinity" Instrumental Leclercq
2. "Ashes of the Dawn" Leclercq
3. "Judgement Day" Totman - Pruzhanov
4. "Astral Empire" Leclercq
5. "Curse of Darkness" Leclercq
6. "Silence" Leclercq
7. "Midnight Madness" Totman
8. "WAR!" Leclercq
9. "Land of Shattered Dreams" Totman - Leclercq

10. "The Edge of the World" Leclercq
11. "Our Final Stand" Leclercq


Вот и прикинь, сколько музыки там сочинил Ли в общей сложности и все остальные.
3 дек 2024
M
Mateas89
Corpsegrinder04, ну так да, еще Maximun Overload был неплох, но там как раз ЛеКлер написал много.
3 дек 2024
Corpsegrinder04
Mateas89, да я не спорю. Я всего лишь ещё раз своё мнение выскажу, что Ли всегда в группе был в роли клоуна, который кривляется на концертах, заводит публику, светится на всех интервью итд итп.
А основные авторы хитов и 90 % всей музыки это в первую очередь ТОТМАН и потом уже Пружанов с Леклером.
3 дек 2024
M
Mateas89
Corpsegrinder04, таки я согласен по всем пунктам))
3 дек 2024
Gustaff
Ну, значит я не в курсах был. А что там сейчас Пружанов? В переходах играет?

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