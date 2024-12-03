3 дек 2024



Лидер DRAGONFORCE: «Атмосфера в группе просто прекрасна!»



Herman Li в недавнем интервью обсудил относительно недавнее пополнение в составе DRAGONFORCE:



«Каждый раз, когда у нас происходила смена состава, это нужно было сделать в интересах группы. Наш прошлый басист, Fred — мы любим Fred'а, но он захотел присоединиться к одной из своих любимых групп, KREATOR, что совершенно нас не смутило.



И вот Alicia в группе уже более четырех лет, что удивительно, так что она вполне освоилась в составе. И мы очень хорошо взаимодействуем, мы очень хорошо играем вместе... Но да, пока всё просто замечательно. Я думаю, что это самый удачный состав DRAGONFORCE, который когда-либо был вместе, с тех пор как я себя помню.



Я бы сказал, что самое счастливое время, которое я могу вспомнить, это когда группа только начинает свою карьеру, когда в ней еще есть то начало, та мечта, что обретает жизнь вместе с ней. А сейчас мы просто отлично проводим время. У меня нет никаких претензий. Я нахожусь в самом приятном периоде за всю свою жизнь».



Lee также вспомнил 25-летнюю историю DRAGONFORCE, начавшуюся в 1999 году, когда группа была образована под названием DRAGONHEART и выпустила свое первое и единственное демо «Valley Of The Damned» в 2000 году самостоятельно.



«Оглядываясь назад, скажу, что когда мы только основали группу в 1999 году — тогда мы назывались DRAGONHEART, готовили демо — мы были просто группой, которая развлекалась. Мы не думали о серьёзной карьере. А потом в 2003 году вышел первый альбом под названием DRAGONFORCE. Я бы сказал, что за прошедшие с тех пор годы я многое повидал. И я думаю, что стать — не знаю — уважаемым или легендарным, или как вы хотите это назвать... [смеётся] «Легендарным» звучит круто, потому что мы называемся DRAGONFORCE. Я не считаю себя легендарным, просто чтобы вы знали. Мы используем это слово, потому что оно звучит эпично. Вы должны пройти через период, когда вас ненавидят, когда вы только делаете первые шаги и становитесь знаменитыми. Когда ты прорываешься на сцену и становишься известным во всем мире, ты должен пройти через время массовой ненависти со стороны людей, а потом они уходят, заводят детей или больше не слушают металл, живут своей жизнью, и тогда ты снова становишься... Если ты делаешь то, что должен, ты никогда не исчезнешь. И мы любим то, что делаем, и у нас есть свой уникальный способ исполнения. Именно так и нужно поступать. Так я себя ощущаю. Да, у тебя будут взлеты и падения, чтобы осознать путь, настоящий путь».







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