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Лидер DRAGONFORCE о важности соцсетей и общения с фанатами



Herman Li в недавнем интервью ответил на вопрос, влияет ли связь, которую он создает с фанатами группы через социальные сети, на его работу как музыканта:



«В Twitch я просто показываю, кто я такой, и открываю окно в мир того, что я делаю. Так что не на этом альбоме, а на предыдущем, 'Extreme Power Metal', я записал много гитарных партий вживую на Twitch перед фанатами, чтобы показать им, на что похож этот процесс. И это было здорово, потому что, честно говоря, иногда я даже не знаю, достаточно ли хорошо что-то записано, и я делаю это целый день, а потом говорю: «О, это звучит одинаково. Это не так уж и здорово». Когда фанаты слушают это и говорят: «Знаешь что? Этого достаточно, Herman. Ты можешь двигаться дальше», — это было очень полезно. Я тоже сомневаюсь в себе.



Так что у нас получилось особенное сообщество на Twitch с фанатами, где они получают, я думаю, предварительный обзор всего, что было раньше. Это очень круто. На самом деле, они знают об альбомах лучше меня. Например, когда мы выпустили новый альбом, они сказали: «О, вы, ребята, уже крутили его на Twitch года четыре назад». Я не знал, что мы это делали, демо-версию. Так что память у них лучше, чем у меня. Таким образом, они одновременно помогают мне архивировать свою жизнь».



На вопрос о том, приходилось ли ему сталкиваться с большим количеством троллей в сети, он сказал:



«О, у нас всегда есть несколько таких парней, но это нормально. Я к этому привык. Это все равно приятнее, чем на YouTube. Открываешь YouTube, а там совсем другой уровень — в прошлом. Сейчас все гораздо позитивнее. Я думаю, надеюсь, что я прав, что население в целом, по крайней мере, молодые поклонники музыки, сейчас больше принимают разные стили. Они не такие, как в старые добрые времена: «Я ненавижу все остальное. Мне нравится только один стиль. Мне нравится только блэк-метал и все«, или что-то в этом роде».







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