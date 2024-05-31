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*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 26
*BATTLE BEAST думают о новом материале 17
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*KERRY KING: «Я не верю ни в Бога, ни в дьявола» 14
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DragonForce

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31 май 2024 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

1 апр 2024 : 		 Гитарист DRAGONFORCE о новом альбоме

15 мар 2024 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

13 мар 2024 : 		 Лидер DRAGONFORCE о том, почему Тейлор Свифт

16 фев 2024 : 		 Кавер-версия Тейлор Свифт от DRAGONFORCE

19 янв 2024 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

23 дек 2023 : 		 Видео полного выступления DRAGONFORCE

6 дек 2023 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

1 дек 2023 : 		 Вокалистка AMARANTHE в новом видео DRAGONFORCE

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7 ноя 2023 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ спела с DRAGONFORCE хит Тейлор Свифт

18 окт 2023 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

14 сен 2023 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

12 сен 2023 : 		 Как DRAGONFORCE попали на Napalm

16 авг 2023 : 		 DRAGONFORCE завершают работу над альбомом

12 авг 2023 : 		 DRAGONFORCE на NAPALM RECORDS

22 мар 2023 : 		 В бассейне с DRAGONFORCE

3 мар 2023 : 		 FRÉDÉRIC LECLERCQ: «Я ушёл из DRAGONFORCE, потому что не был там счастлив»

24 дек 2022 : 		 Гитарист DRAGONFORCE: «Мы хотели, чтобы у нас все было длиннее!»

12 дек 2022 : 		 DRAGONFORCE завершили сочинение

30 ноя 2022 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

5 апр 2022 : 		 Гитарист DRAGONFORCE: «Новый альбом будет весёлым!»

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Новое видео DRAGONFORCE



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DRAGONFORCE совместно с крайне популярной мобильной игрой "Brawl Stars" создали новую песню "A Draco Tale" и добавили в игру новый персонаж — видео доступно ниже.




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31 май 2024
G
GlowoErzum
Настолько боятся выйти за рамки жанра, что уже в который раз выпускают одинаковый материал. Почему на их концерты всё ещё ходят - загадка для меня.

просмотров: 184

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