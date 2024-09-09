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Гитарист DRAGONFORCE: «Мне положить на хейтеров»



В недавнем интервью у Herman'а Li спросили, как он реагирует на критику DRAGONFORCE, на что он ответил:



«Я полагаю, что мы получали гораздо больше негативных комментариев, когда только начинали становиться известными, как новая группа. Когда у нас был большой успех, многие люди были сбиты с толку музыкой, они не могли её принять. Но сейчас в целом всё очень позитивно. Я на самом деле получаю не так много неприятных сообщений... Тем неприятным людям, которые хотят их послать, я не пытаюсь сказать: "Проснись и сделай это снова". Но у нас уже длинная карьера, и многие из этих людей пошли дальше по жизни.



К сожалению, для многих артистов кажется, что многие фанаты смотрят на них не как на нормальных людей. Они не стали бы говорить такие вещи тебе в лицо, потому что это было бы просто безумием, это было бы похоже на сумасшествие. И большинство из них не могут понять, что мы обычные люди, и то, что они пишут в Интернете, действительно влияет на жизнь артиста. К счастью, мне сказали, что у меня есть какая-то суперспособность, и я могу подавлять эти высказывания, когда читаю их, меня они не волнуют.



Я считаю, что для того, чтобы быть артистом, нужно отгородиться от всего, что происходит вокруг, от посторонних раздражителей и просто сосредоточиться на своём занятии и самовыражении, потому что с начала времён всегда существовало мнение об артистах, и ты должен делать своё дело, чтобы удовлетворить себя, быть тем, кто ты есть.



Жаль, что нет такого образовательного курса для рок-н-ролльных звёздочек, где они бы учили тебя таким вещам, как бухгалтерия, юридические вопросы, вплоть до душевного равновесия, как сохранить всё это, когда ты станешь знаменитым. Последнее, чего вы хотите, — это стать сначала знаменитым, а потом бедным. Тогда у вас даже не будет возможности защитить себя от подобного.



К счастью, я думаю, что для артистов сейчас это в некотором роде обоюдоострый меч, потому что теперь люди могут слушать музыку, нажав на кнопку. Рецензии становятся неактуальными. Будут ли молодые люди слушать рецензента или просто нажмут на кнопку и послушают сами?»







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