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*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 58
*Попробуй Элтона Джона на вкус 34
*Лидер ACCEPT женился! 33
*Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"... 20
*UNTO OTHERS выкинули из тура W.A.S.P. 17
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DragonForce

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Гитарист DRAGONFORCE: «Мне положить на хейтеров»



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В недавнем интервью у Herman'а Li спросили, как он реагирует на критику DRAGONFORCE, на что он ответил:

«Я полагаю, что мы получали гораздо больше негативных комментариев, когда только начинали становиться известными, как новая группа. Когда у нас был большой успех, многие люди были сбиты с толку музыкой, они не могли её принять. Но сейчас в целом всё очень позитивно. Я на самом деле получаю не так много неприятных сообщений... Тем неприятным людям, которые хотят их послать, я не пытаюсь сказать: "Проснись и сделай это снова". Но у нас уже длинная карьера, и многие из этих людей пошли дальше по жизни.

К сожалению, для многих артистов кажется, что многие фанаты смотрят на них не как на нормальных людей. Они не стали бы говорить такие вещи тебе в лицо, потому что это было бы просто безумием, это было бы похоже на сумасшествие. И большинство из них не могут понять, что мы обычные люди, и то, что они пишут в Интернете, действительно влияет на жизнь артиста. К счастью, мне сказали, что у меня есть какая-то суперспособность, и я могу подавлять эти высказывания, когда читаю их, меня они не волнуют.

Я считаю, что для того, чтобы быть артистом, нужно отгородиться от всего, что происходит вокруг, от посторонних раздражителей и просто сосредоточиться на своём занятии и самовыражении, потому что с начала времён всегда существовало мнение об артистах, и ты должен делать своё дело, чтобы удовлетворить себя, быть тем, кто ты есть.

Жаль, что нет такого образовательного курса для рок-н-ролльных звёздочек, где они бы учили тебя таким вещам, как бухгалтерия, юридические вопросы, вплоть до душевного равновесия, как сохранить всё это, когда ты станешь знаменитым. Последнее, чего вы хотите, — это стать сначала знаменитым, а потом бедным. Тогда у вас даже не будет возможности защитить себя от подобного.

К счастью, я думаю, что для артистов сейчас это в некотором роде обоюдоострый меч, потому что теперь люди могут слушать музыку, нажав на кнопку. Рецензии становятся неактуальными. Будут ли молодые люди слушать рецензента или просто нажмут на кнопку и послушают сами?»




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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9 сен 2024
gravitgroove
ВашингтонИрвинг, не останавливайся, мочи их! ))
Like!1
9 сен 2024
Corpsegrinder04
После ухода Пружанова группа на таланте одного Тотмана уже не тянет. Ну а Her-Man Ли кроме кривляний с гитарой и кучи интервью больше ничем и не запомнился. Как композитор он никакой.
Музыку почти не писал. Там 90% всей музыки написана Тотманом и Пружановым. Вокалист там музыку не сочиняет, клуша на басу тоже декорация.
Поэтому даже хейтерам уже насрать на Дрэгонфорс. Последний слушабельный альбом вышел 10 лет назад. Ну опять же исключительно на личный вкус.
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