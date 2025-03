сегодня



Лидер DRAGONFORCE хочет вновь собрать состав "Inhuman Rampage"



В рамках одного из недавних стримов у Herman'a Li спросили, каковы перспективы услышать на концерте материал альбома "Inhuman Rampage" целиком:



«Почему это хорошая идея? Ну, во-первых, тогда мы должны сыграть «Through The Fire And Flames» не напоследок. Это было бы отличным изменением. И мне нравятся эти песни. Я считаю, что они замечательные песни. Я бы с удовольствием сыграл некоторые из них снова. Конечно, мы недавно играли „Revolution Deathsquad“. Мы играли... О, черт. Точно. 'Cry For Eternity' с какого альбома? Она именно с этого? Да. Что ж, это плохо. Я должен наконец-то выучить эту песню - я должен заткнуться и выучить ее. Но «Operation Ground And Pound» мы уже играли, мы играли «Body Breakdown», мы играли все эти песни раньше. Так что выучить материал будет несложно, и это было бы здорово».



Кроме того, Li рассказал, что будет рад возвращению гастрольного состава «Inhuman Rampage» в возможном турне 2026 года, посвященном 20-летию пластинки:



«Я спрошу людей, которые были частью того тура, не согласятся ли они тоже. Посмотрим, какой результат будет достигнут. Но я уже начал расспрашивать бывших, не хотят ли они принять в этом какое-то посильное участие.



Жизнь многих людей, которые когда-то были в составе того тура, изменилась. Так что посмотрим, что получится. Но я отвечаю вам: я спрошу их, я поговорю с ними. Если с ними ничего не получится, это не моя вина. Я же их спросил. Так что план пока именно такой. В итоге мы все еще находимся на ранней стадии планирования. Посмотрим, сможем ли мы организовать такой тур и все такое».



Затем он спросил у зрителей, которые смотрели его трансляцию, хотели бы они получить в будущем году новый альбом DRAGONFORCE или тур по случаю 20-летия "Inhuman Rampage". Просмотрев результаты своего «нетехнического опроса», он сказал:



«Любопытно. Я запомню эти результаты. Я просчитываю, что все это значит. Судя по всему, мне кажется, что вам, ребята, наплевать на то, будем ли мы вообще создавать новые песни. Это точно. Я просто шучу. Я просто шучу. Но, похоже, многие хотят услышать «Inhuman Rampage» от начала и до конца».



Что касается возможности участия вокалиста ZP «Zippy» Theart в туре, посвященном 20-летию альбома, Li сказал:



«А мы спросим Zippy, не хочет ли он принять участие. Это все, что я могу сказать. Какова вероятность того, что он будет участвовать в этом туре, что он захочет это сделать? Не знаю. Мы узнаем. Как я уже сказал, жизнь людей меняется — в одну минуту они хотят это сделать, в другую — не хотят. Не знаю. Может быть, они захотят сделать это снова. А может, не захотят. Но мы посмотрим. Если нет, мы должны найти способ справиться с этими гастролями собственными силами».







