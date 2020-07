сегодня



Новый альбом NAPALM DEATH выйдет осенью



NAPALM DEATH выпустят новую работу, получившую название "Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism", 16 сентября на Century Media Records. Первый сингл будет представлен 24 июля.



Трек-лист:



01. Fuck The Factoid



02. Backlash Just Because



03. That Curse Of Being In Thrall



04. Contagion



05. Joie De Ne Pas Vivre



06. Invigorating Clutch



07. Zero Gravitas Chamber



08. Fluxing Of The Muscle



09. Amoral



10. Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism



11. Acting In Gouged Faith



12. A Bellyful Of Salt And Spleen











