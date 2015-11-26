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Napalm Death

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9 июл 2020 : 		 Новый альбом NAPALM DEATH выйдет осенью

15 май 2020 : 		 Альбомы NAPALM DEATH выйдут на виниле

7 апр 2020 : 		 Видео с выступления NAPALM DEATH

30 мар 2020 : 		 Переиздания NAPALM DEATH выйдут весной

8 фев 2020 : 		 Видео с текстом от NAPALM DEATH

18 янв 2020 : 		 Новый релиз NAPALM DEATH выйдет зимой

1 ноя 2019 : 		 MARK BARNEY GREENWAY о новом альбоме NAPALM DEATH

27 окт 2019 : 		 Вокалист NAPALM DEATH повредил лодыжку

10 авг 2019 : 		 Закрыта очередная площадка в Москве, изменения в российском туре NAPALM DEATH

8 июл 2019 : 		 Видео с выступления NAPALM DEATH

4 мар 2019 : 		 Видео с выступления вокалиста CATHEDRAL и NAPALM DEATH 1988 года

19 фев 2019 : 		 Вокал для нового альбома NAPALM DEATH готов на 50%

18 янв 2019 : 		 Вокалист NAPALM DEATH о Брекзите

11 июн 2018 : 		 MITCH HARRIS уже записал партии гитар для нового альбома NAPALM DEATH

10 май 2018 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

12 фев 2018 : 		 Новая песня NAPALM DEATH

9 дек 2017 : 		 Сборник раритетов NAPALM DEATH выйдет весной

20 сен 2017 : 		 Профессиональное видео полного выступления NAPALM DEATH

18 сен 2017 : 		 Никакого альбома NAPALM DEATH до конца 2018

15 сен 2017 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «Рок не умер 30 лет назад, не умер и сейчас»

23 авг 2017 : 		 NAPALM DEATH приступили к записи

26 июн 2017 : 		 Прослушивания NAPALM DEATH возросли на 228% после визита на радио

22 июн 2017 : 		 Вокалист NAPALM DEATH учит британских политиков дэт-металлу

8 июн 2017 : 		 Рассказ о виниловом издании NAPALM DEATH

21 фев 2017 : 		 Рассказ о виниловом издании NAPALM DEATH

8 ноя 2016 : 		 Вокалист NAPALM DEATH о Трампе
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Новый альбом NAPALM DEATH выйдет осенью



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NAPALM DEATH выпустят новую работу, получившую название "Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism", 16 сентября на Century Media Records. Первый сингл будет представлен 24 июля.

Трек-лист:

01. Fuck The Factoid

02. Backlash Just Because

03. That Curse Of Being In Thrall

04. Contagion

05. Joie De Ne Pas Vivre

06. Invigorating Clutch

07. Zero Gravitas Chamber

08. Fluxing Of The Muscle

09. Amoral

10. Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism

11. Acting In Gouged Faith

12. A Bellyful Of Salt And Spleen

NAPALM DEATH Announces New Album 'Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism'




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Possessed


9 июл 2020, 17:25		Во как их развезло. Даже на французском песня. А обложка...


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