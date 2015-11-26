Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROGER WATERS потребовал от Дональда Трампа оставить Венесуэл... 36
*Стал бы Иисус сатанистом, узнай он о том, что делают во имя ... 32
*14-летний мультиинструменталист исполнил песню DREAM THEATER 28
*Фронтмен MEGADETH заявил, что следующий альбом будет «адски ... 25
*ROB DUKES об EXODUS: «В итоге всё свелось к баблу» 20
[= ||| все новости группы



*

Napalm Death

*



19 фев 2019 : 		 Вокал для нового альбома NAPALM DEATH готов на 50%

18 янв 2019 : 		 Вокалист NAPALM DEATH о Брекзите

11 июн 2018 : 		 MITCH HARRIS уже записал партии гитар для нового альбома NAPALM DEATH

10 май 2018 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

12 фев 2018 : 		 Новая песня NAPALM DEATH

9 дек 2017 : 		 Сборник раритетов NAPALM DEATH выйдет весной

20 сен 2017 : 		 Профессиональное видео полного выступления NAPALM DEATH

18 сен 2017 : 		 Никакого альбома NAPALM DEATH до конца 2018

15 сен 2017 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «Рок не умер 30 лет назад, не умер и сейчас»

23 авг 2017 : 		 NAPALM DEATH приступили к записи

26 июн 2017 : 		 Прослушивания NAPALM DEATH возросли на 228% после визита на радио

22 июн 2017 : 		 Вокалист NAPALM DEATH учит британских политиков дэт-металлу

8 июн 2017 : 		 Рассказ о виниловом издании NAPALM DEATH

21 фев 2017 : 		 Рассказ о виниловом издании NAPALM DEATH

8 ноя 2016 : 		 Вокалист NAPALM DEATH о Трампе

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления NAPALM DEATH

26 апр 2016 : 		 NAPALM DEATH подумывают о сочинении материала для нового альбома

9 мар 2016 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

18 дек 2015 : 		 Видео полного выступления NAPALM DEATH

11 дек 2015 : 		 Вокалист NAPALM DEATH о событиях в Париже

2 дек 2015 : 		 NAPALM DEATH и MELVINS поедут в совместный тур

24 ноя 2015 : 		 Гитарист CARCASS присоединился на сцене к NAPALM DEATH

16 ноя 2015 : 		 NAPALM DEATH выступят с другим вокалистом

12 ноя 2015 : 		 Гитарист CARCASS присоединился на сцене к NAPALM DEATH

21 окт 2015 : 		 Винил NAPALM DEATH выйдет в ноябре

8 сен 2015 : 		 Новое видео NAPALM DEATH
Показать далее
| - |
|||| сегодня

Вокал для нового альбома NAPALM DEATH готов на 50%



*
zoom
*
* *
Вокалист NAPALM DEATH Mark "Barney" Greenway в недавнем интервью рассказал о том, в какой стадии работа над новым альбомом:

«Большая часть музыки готова. Я работаю над вокалом. Я где-то в середине пути, так что работа ещё впереди. Но мы, конечно же, уже думаем о таких вещах, как обложка, и прочем. В случае с нами, выпустившими уже столько записей, нельзя просто что-то выкинуть на рынок. Возьмём, к примеру, оформление, нужно использовать свою фантазию и попытаться выразить мысль иначе. Оформление последних пластинок было чертовски клёвым, если говорить по чесноку. Мне они очень импонируют. Они как раз и отражают то, что я хотел сказать в иной форме. Так что я определённо уделю время и для новой пластинки».



NAPALM DEATH




Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 204

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом