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Вокал для нового альбома NAPALM DEATH готов на 50%



Вокалист NAPALM DEATH Mark "Barney" Greenway в недавнем интервью рассказал о том, в какой стадии работа над новым альбомом:



«Большая часть музыки готова. Я работаю над вокалом. Я где-то в середине пути, так что работа ещё впереди. Но мы, конечно же, уже думаем о таких вещах, как обложка, и прочем. В случае с нами, выпустившими уже столько записей, нельзя просто что-то выкинуть на рынок. Возьмём, к примеру, оформление, нужно использовать свою фантазию и попытаться выразить мысль иначе. Оформление последних пластинок было чертовски клёвым, если говорить по чесноку. Мне они очень импонируют. Они как раз и отражают то, что я хотел сказать в иной форме. Так что я определённо уделю время и для новой пластинки».















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