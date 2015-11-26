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Napalm Death

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MITCH HARRIS — об участии в создании пластинки NAPALM DEATH



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MITCH HARRIS, который в 2014 году отдалился от NAPALM DEATH ради семьи, недавно поговорил о своей вовлечённости в процесс создания "Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism":

«Я прилетал в Англию и записывал гитары. Я был там неделю. Shane накопил огромное количество материала, я же свой припас для BRAVE THE COLD. Короче, я просто хотел помочь своим братьям, хотел увидеть друзей и семью. И продюсер Russ Russell — один из моих близких друзей. И я не вижу пластинки NAPALM без его участия. Я к тому, что работы с ним мне также не хватает.

Прошло уже года два или даже больше, это было сразу после смерти моей матери. Она мне сказала: "Я хочу, чтобы ты сделал пластинку NAPALM и BRAVE THE COLD и занялся своими вещами. Давай, делай. Иди за своей музыкой и просто делай". Так что вскоре я вернулся к работе. Мы с Dirk'ом начали джемовать, а затем меня отправили в Англию для записи. И я рад, что записался. Я к тому, что играл, но те так, как раньше. Удивительно, но я был достаточно хорош для записи NAPALM, что было хорошо, потому что тут больше вопрос в физике, в то время как с BRAVE THE COLD — даже не знаю, всё, скорее, больше по вокалу».

MITCH HARRIS Clarifies His Involvement With New NAPALM DEATH Album














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