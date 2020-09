сегодня



Новое видео NAPALM DEATH



"A Bellyful Of Salt And Spleen", новое видео группы NAPALM DEATH, доступно для просмотра ниже. Это сингл из альбома "Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism", выходящего 18 сентября на Century Media Records.



Трек-лист:



"Fuck The Factoid"

"Backlash Just Because"

"That Curse Of Being In Thrall"

"Contagion"

"Joie De Ne Pas Vivre"

"Invigorating Clutch"

"Zero Gravitas Chamber"

"Fluxing Of The Muscle"

"Amoral"

"Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism"

"Acting In Gouged Faith"

"A Bellyful Of Salt And Spleen"







