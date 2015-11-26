21 авг 2020



Новое видео NAPALM DEATH



"Amoral", новое видео группы NAPALM DEATH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism", выходящего 15 сентября на Century Media Records.



Трек-лист:



01. Fuck The Factoid



02. Backlash Just Because



03. That Curse Of Being In Thrall



04. Contagion



05. Joie De Ne Pas Vivre



06. Invigorating Clutch



07. Zero Gravitas Chamber



08. Fluxing Of The Muscle



09. Amoral



10. Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism



11. Acting In Gouged Faith



12. A Bellyful Of Salt And Spleen

























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