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Вокалист NAPALM DEATH — о пандемии



Вокалист NAPALM DEATH Mark "Barney" Greenway в рамках недавнего интервью рассказал о том, как справляется с коронапаузой:



«Что касается личного, то я справляюсь с этим хорошо. Я был при деле. Я провёл около семи недель интервью, и я не шучу. Я не преувеличиваю, это буквально так. Но почему бы каким-то образом не использовать время? Раз мы не даём концерты и если есть достаточно людей, которые хотят поговорить о [новом альбоме NAPALM DEATH] и группе, чтобы заполнить это время, то почему бы и нет? Я только за.



У нас тоже всё в порядке (он живет в Лэнсинге, к западу от города Брайтон и Хоув, на южном побережье Англии). В настоящее время я живу один. Мне остаётся держать ответ только перед собой, а это вовсе не то же самое, что у других. Люди, у которых есть семьи и иждивенцы, — вот для них это очень тяжёлое испытание.



Эта вирусная штука не шутит. К счастью, у меня до сих пор нет близких, кто бы умер или серьёзно заболел от COVID-19, но я знаю людей, которые умерли, и всё очень реально. Всем тем, кто говорит, что это ерунда и обман, стоит немного посмотреть по сторонам и осознать, что всё совсем не так, как им кажется.



Что касается самой группы, то пока всё на паузе — в плане гастролей-то уж точно. Но я ничего не могу с этим поделать. Это то, что есть, многие люди находятся в таком же положении, не только музыканты, хотя по нам это особо сильно ударило, ведь концерты будут последними, что будет разрешено. Но я понимаю, что сейчас речь идёт о безопасности людей в целом. Я бы никогда не хотел ударять по более уязвимым частям населения, таким как пожилые люди с серьёзными заболеваниями. Пренебрегать ими — это не по-человечески.



Так что пока я буду жить так, как есть. Мы примем то, что есть, и разберёмся в процессе. Однако я скучаю по выступлениям и прочим вещам, правда скучаю. Я скучаю по сцене. Мы должны были приехать в Австралию — у нас были переговоры о том, чтобы приехать снова, но этого не случилось. И это разочаровывает, но я не собираюсь сидеть и сокрушаться, как же так и почему — это было бы немного высокомерно, да к тому же я просто не хочу этого делать».













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