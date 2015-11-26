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Napalm Death

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31 янв 2021 : 		 Вокалист NAPALM DEATH — о пандемии

8 янв 2021 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «Нельзя, чтобы люди оставались без крова»

26 дек 2020 : 		 Пазллы от NAPALM DEATH

7 окт 2020 : 		 MITCH HARRIS — об участии в создании пластинки NAPALM DEATH

2 окт 2020 : 		 Успехи в чартах NAPALM DEATH

17 сен 2020 : 		 Вокалист NAPALM DEATH вспоминает Джесси Пинтадо

6 сен 2020 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «Я за маски!»

4 сен 2020 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

21 авг 2020 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

24 июл 2020 : 		 Новая песня NAPALM DEATH

16 июл 2020 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «На новом альбоме мы забрались в нойз»

9 июл 2020 : 		 Новый альбом NAPALM DEATH выйдет осенью

15 май 2020 : 		 Альбомы NAPALM DEATH выйдут на виниле

7 апр 2020 : 		 Видео с выступления NAPALM DEATH

30 мар 2020 : 		 Переиздания NAPALM DEATH выйдут весной

8 фев 2020 : 		 Видео с текстом от NAPALM DEATH

18 янв 2020 : 		 Новый релиз NAPALM DEATH выйдет зимой

1 ноя 2019 : 		 MARK BARNEY GREENWAY о новом альбоме NAPALM DEATH

27 окт 2019 : 		 Вокалист NAPALM DEATH повредил лодыжку

10 авг 2019 : 		 Закрыта очередная площадка в Москве, изменения в российском туре NAPALM DEATH

8 июл 2019 : 		 Видео с выступления NAPALM DEATH

4 мар 2019 : 		 Видео с выступления вокалиста CATHEDRAL и NAPALM DEATH 1988 года

19 фев 2019 : 		 Вокал для нового альбома NAPALM DEATH готов на 50%

18 янв 2019 : 		 Вокалист NAPALM DEATH о Брекзите

11 июн 2018 : 		 MITCH HARRIS уже записал партии гитар для нового альбома NAPALM DEATH

10 май 2018 : 		 Новое видео NAPALM DEATH
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|||| сегодня

Вокалист NAPALM DEATH — о пандемии



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Вокалист NAPALM DEATH Mark "Barney" Greenway в рамках недавнего интервью рассказал о том, как справляется с коронапаузой:

«Что касается личного, то я справляюсь с этим хорошо. Я был при деле. Я провёл около семи недель интервью, и я не шучу. Я не преувеличиваю, это буквально так. Но почему бы каким-то образом не использовать время? Раз мы не даём концерты и если есть достаточно людей, которые хотят поговорить о [новом альбоме NAPALM DEATH] и группе, чтобы заполнить это время, то почему бы и нет? Я только за.

У нас тоже всё в порядке (он живет в Лэнсинге, к западу от города Брайтон и Хоув, на южном побережье Англии). В настоящее время я живу один. Мне остаётся держать ответ только перед собой, а это вовсе не то же самое, что у других. Люди, у которых есть семьи и иждивенцы, — вот для них это очень тяжёлое испытание.

Эта вирусная штука не шутит. К счастью, у меня до сих пор нет близких, кто бы умер или серьёзно заболел от COVID-19, но я знаю людей, которые умерли, и всё очень реально. Всем тем, кто говорит, что это ерунда и обман, стоит немного посмотреть по сторонам и осознать, что всё совсем не так, как им кажется.

Что касается самой группы, то пока всё на паузе — в плане гастролей-то уж точно. Но я ничего не могу с этим поделать. Это то, что есть, многие люди находятся в таком же положении, не только музыканты, хотя по нам это особо сильно ударило, ведь концерты будут последними, что будет разрешено. Но я понимаю, что сейчас речь идёт о безопасности людей в целом. Я бы никогда не хотел ударять по более уязвимым частям населения, таким как пожилые люди с серьёзными заболеваниями. Пренебрегать ими — это не по-человечески.

Так что пока я буду жить так, как есть. Мы примем то, что есть, и разберёмся в процессе. Однако я скучаю по выступлениям и прочим вещам, правда скучаю. Я скучаю по сцене. Мы должны были приехать в Австралию — у нас были переговоры о том, чтобы приехать снова, но этого не случилось. И это разочаровывает, но я не собираюсь сидеть и сокрушаться, как же так и почему — это было бы немного высокомерно, да к тому же я просто не хочу этого делать».

NAPALM DEATH





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