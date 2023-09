сегодня



Бой Джордж проникся NAPALM DEATH



Икона гламура Бой Джордж, один из известнейших мировых исполнителей 1980-х годов, легенда новой волны и поп-музыки CULTURE CLUB, по всей видимости, является поклонником пионеров британского грайндкора NAPALM DEATH.



62-летний певец, настоящее имя которого Джордж Алан О'Дауд, опубликовал в своих соцсетях короткое видео с концерта NAPALM DEATH 12 сентября в клубе The Triffid в Брисбене (Австралия) и написал в сопроводительном сообщении:



«Вчера вечером видел монстров шума NAPALM DEATH, и у меня до сих пор звенит в ушах. Понравилось всё, что говорил [фронтмен NAPALM DEATH] Barney. Абсолютно сплочённая группа (по-другому и не скажешь, ха-ха). Эй, Барни, увидимся у стойки с кофе! Комментарий ночи: "Заткнись, ты, розовощёкий ублюдок"».









Saw the noise monsters @officialND last night and my ears are still ringing. Loved all of the stuff Barney had to say. Totally tight band (no other way of saying it, lol) Hey Barney see you at the coffee counter! Comment of the night 'shut up you fresh faced fucker' pic.twitter.com/xbLpwhCkWt









