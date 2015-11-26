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Napalm Death

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6 сен 2020 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «Я за маски!»

4 сен 2020 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

21 авг 2020 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

24 июл 2020 : 		 Новая песня NAPALM DEATH

16 июл 2020 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «На новом альбоме мы забрались в нойз»

9 июл 2020 : 		 Новый альбом NAPALM DEATH выйдет осенью

15 май 2020 : 		 Альбомы NAPALM DEATH выйдут на виниле

7 апр 2020 : 		 Видео с выступления NAPALM DEATH

30 мар 2020 : 		 Переиздания NAPALM DEATH выйдут весной

8 фев 2020 : 		 Видео с текстом от NAPALM DEATH

18 янв 2020 : 		 Новый релиз NAPALM DEATH выйдет зимой

1 ноя 2019 : 		 MARK BARNEY GREENWAY о новом альбоме NAPALM DEATH

27 окт 2019 : 		 Вокалист NAPALM DEATH повредил лодыжку

10 авг 2019 : 		 Закрыта очередная площадка в Москве, изменения в российском туре NAPALM DEATH

8 июл 2019 : 		 Видео с выступления NAPALM DEATH

4 мар 2019 : 		 Видео с выступления вокалиста CATHEDRAL и NAPALM DEATH 1988 года

19 фев 2019 : 		 Вокал для нового альбома NAPALM DEATH готов на 50%

18 янв 2019 : 		 Вокалист NAPALM DEATH о Брекзите

11 июн 2018 : 		 MITCH HARRIS уже записал партии гитар для нового альбома NAPALM DEATH

10 май 2018 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

12 фев 2018 : 		 Новая песня NAPALM DEATH

9 дек 2017 : 		 Сборник раритетов NAPALM DEATH выйдет весной

20 сен 2017 : 		 Профессиональное видео полного выступления NAPALM DEATH

18 сен 2017 : 		 Никакого альбома NAPALM DEATH до конца 2018

15 сен 2017 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «Рок не умер 30 лет назад, не умер и сейчас»

23 авг 2017 : 		 NAPALM DEATH приступили к записи
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Вокалист NAPALM DEATH: «Я за маски!»



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Вокалист NAPALM DEATH Mark "Barney" Greenway в недавнем интервью рассказал о том, как его родная страна справляется с коронакризисом:

«Такой толчок к экономическому развитию или что-то в этом роде означал, что во многих областях неизбежно происходят подъёмы. Я не ученый, но мне кажется, что вероятность этого значительно возрастёт; у меня просто такое чувство. Вот в каком мы положении.

В целом люди носят маски. Но сама идея носить маску, конечно, заключается в том, чтобы защитить окружающих, если ты являешься носителем вируса. Но вы всё равно должны социально дистанцироваться, в противном случае все эти меры не имеют смысла.

Если быть честным, то я всегда поддерживаю ношение масок. Я просто считаю, что это человеческая необходимость. Если вы не можете даже частично защитить окружающих вас людей, то я не знаю, что ещё можно сказать этим людям.

То, что тебя просят носить маску, действительно ли это похоже на пару наручников? Я не понимаю такого мышления. Я просто не понимаю логики... И я думаю, что всё это показывает уважение к твоим ближним, когда ты носишь маску. Потому что это говорит: "Знаете, может, это и не конец, но, по крайней мере, я ценю твою безопасность как человека».

NAPALM DEATH Frontman Says He Is





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