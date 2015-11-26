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Вокалист NAPALM DEATH : «Я за маски!»



Вокалист NAPALM DEATH Mark "Barney" Greenway в недавнем интервью рассказал о том, как его родная страна справляется с коронакризисом:



«Такой толчок к экономическому развитию или что-то в этом роде означал, что во многих областях неизбежно происходят подъёмы. Я не ученый, но мне кажется, что вероятность этого значительно возрастёт; у меня просто такое чувство. Вот в каком мы положении.



В целом люди носят маски. Но сама идея носить маску, конечно, заключается в том, чтобы защитить окружающих, если ты являешься носителем вируса. Но вы всё равно должны социально дистанцироваться, в противном случае все эти меры не имеют смысла.



Если быть честным, то я всегда поддерживаю ношение масок. Я просто считаю, что это человеческая необходимость. Если вы не можете даже частично защитить окружающих вас людей, то я не знаю, что ещё можно сказать этим людям.



То, что тебя просят носить маску, действительно ли это похоже на пару наручников? Я не понимаю такого мышления. Я просто не понимаю логики... И я думаю, что всё это показывает уважение к твоим ближним, когда ты носишь маску. Потому что это говорит: "Знаете, может, это и не конец, но, по крайней мере, я ценю твою безопасность как человека».













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