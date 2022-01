сегодня



Профессиональное видео полного выступления NAPALM DEATH



Профессиональное видео полного выступления NAPALM DEATH, которое состоялось в рамках фестиваля Bloodstock Open Air 2021, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Silence Is Deafening"

"Fuck the Factoid" (live debut)

"Backlash Just Because" (live debut)

"Logic Ravaged By Brute Force"

"Taste the Poison"

"Hung"

"Contagion" (live debut)

"Lucid Fairytale"

"Everyday Pox"

"Scum"

"I Abstain"

"Continuing War on Stupidity"

"Suffer the Children"

"Breed to Breathe"

"Throes of Joy in the Jaws of Defeatism" (live debut)

"When All Is Said and Done"

"On the Brink of Extinction"

"Unchallenged Hate"

"You Suffer"

"Smash a Single Digit"

"Dead"

"Nazi Punks Fuck Off" (Dead Kennedys cover)







