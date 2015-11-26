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Вокалист NAPALM DEATH — о веганстве



Mark "Barney" Greenway в рамках недавней беседы рассказал о своей диете:



«Я вегетарианец с 14 лет. То есть 38 лет я придерживаюсь правильного питания. Веганом являюсь чуть более 10 лет. Честно говоря, я практически всегда был веганом. Была только пара продуктов в моём рационе, но потом я подумал: "Почему я должен есть эти продукты?" Так что я всё исключил.



Разумеется, в основном я сделал это из гуманных соображений, но мне также нравится и здоровый образ жизни. Гуманная сторона всегда является моей отправной точкой, но я думаю, что для меня также очень важна здоровая составляющая. Поэтому я включаю физические упражнения и прочее. У меня нет причин когда-нибудь возвращаться к тому, что было».



Далее Barney отметил, что всё больше и больше людей заменяют мясо и другие продукты животного происхождения на растительные как способ перейти на более здоровый, гуманный и экологичный способ питания.



«Каждый находит свой собственный путь. Но главное в этом то, что, как мне кажется, сейчас у людей есть более глубокое понимание сохранения окружающей среды — той самой среды, в которой мы живём. Интенсивное сельское хозяйство не является экологически рациональным; так не может дальше продолжаться. Поэтому я считаю, что вся планета должна будет адаптироваться к более растительной диете».







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