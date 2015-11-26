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Napalm Death

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31 авг 2021 : 		 Вокалист NAPALM DEATH — о веганстве

7 апр 2021 : 		 NAPALM DEATH на CENTURY MEDIA RECORDS

31 янв 2021 : 		 Вокалист NAPALM DEATH — о пандемии

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26 дек 2020 : 		 Пазллы от NAPALM DEATH

7 окт 2020 : 		 MITCH HARRIS — об участии в создании пластинки NAPALM DEATH

2 окт 2020 : 		 Успехи в чартах NAPALM DEATH

17 сен 2020 : 		 Вокалист NAPALM DEATH вспоминает Джесси Пинтадо

6 сен 2020 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «Я за маски!»

4 сен 2020 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

21 авг 2020 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

24 июл 2020 : 		 Новая песня NAPALM DEATH

16 июл 2020 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «На новом альбоме мы забрались в нойз»

9 июл 2020 : 		 Новый альбом NAPALM DEATH выйдет осенью

15 май 2020 : 		 Альбомы NAPALM DEATH выйдут на виниле

7 апр 2020 : 		 Видео с выступления NAPALM DEATH

30 мар 2020 : 		 Переиздания NAPALM DEATH выйдут весной

8 фев 2020 : 		 Видео с текстом от NAPALM DEATH

18 янв 2020 : 		 Новый релиз NAPALM DEATH выйдет зимой

1 ноя 2019 : 		 MARK BARNEY GREENWAY о новом альбоме NAPALM DEATH

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10 авг 2019 : 		 Закрыта очередная площадка в Москве, изменения в российском туре NAPALM DEATH

8 июл 2019 : 		 Видео с выступления NAPALM DEATH

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18 янв 2019 : 		 Вокалист NAPALM DEATH о Брекзите
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Вокалист NAPALM DEATH — о веганстве



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Mark "Barney" Greenway в рамках недавней беседы рассказал о своей диете:

«Я вегетарианец с 14 лет. То есть 38 лет я придерживаюсь правильного питания. Веганом являюсь чуть более 10 лет. Честно говоря, я практически всегда был веганом. Была только пара продуктов в моём рационе, но потом я подумал: "Почему я должен есть эти продукты?" Так что я всё исключил.

Разумеется, в основном я сделал это из гуманных соображений, но мне также нравится и здоровый образ жизни. Гуманная сторона всегда является моей отправной точкой, но я думаю, что для меня также очень важна здоровая составляющая. Поэтому я включаю физические упражнения и прочее. У меня нет причин когда-нибудь возвращаться к тому, что было».

Далее Barney отметил, что всё больше и больше людей заменяют мясо и другие продукты животного происхождения на растительные как способ перейти на более здоровый, гуманный и экологичный способ питания.

«Каждый находит свой собственный путь. Но главное в этом то, что, как мне кажется, сейчас у людей есть более глубокое понимание сохранения окружающей среды — той самой среды, в которой мы живём. Интенсивное сельское хозяйство не является экологически рациональным; так не может дальше продолжаться. Поэтому я считаю, что вся планета должна будет адаптироваться к более растительной диете».

NAPALM DEATH Frontman On Veganism:





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КомментарииСкрыть/показать 17 )

Санчез


31 авг 2021, 12:28		Опять веганы металлисты в моей ленте новостей. Сталина на вас нет

Sw0Rn


31 авг 2021, 12:31		Оо, щас хейтеры налятят, те кто против Деррика Грина

Владимир В


31 авг 2021, 13:01		Чушь несёт он, а стыдно почему-то мне.

nwhre


31 авг 2021, 13:19		всё верно говорит.
я веган уже почти три месяца. с отказом от животных продуктов я стал лучше себя чувствовать потому что желудку проще переваривать растительное и в целом организму проще без животных жиров и скинул большую часть лишнего веса, а также открыл для себя много новых простых блюд и вкусов которых не знал поедая мясную пищу (потому что простые рецепты с мясом довольно однотипны).
я стал веганом не по этическим соображениям а просто потому что мне надоело есть мясо (а оно ещё и довольно недёшево), я пытался понять чем его заменить и в процессе узнал всякие штуки про здоровье и прочее (кого заинтересует - изучит тему). а про экологию нынче задумываются даже бомжи и тут ёжику понятно что крупное сельское хозяйство даже при его неэкологичных методах влияет на планету (и на человека тоже) значительно мягче промышленного животноводства

hansi_hrb


31 авг 2021, 13:19		интересно посмотреть на веганское застолье под водочку

nwhre


31 авг 2021, 13:22		кстати, в прошлой теме с Грином правильно сказал кто-то что веганы раздражают потому что говорят что они веганы всем подряд, но в данном случае это мой соц. эксперимент и я сознательно на это иду, а так даже не все мои близкие пока знают

nwhre


31 авг 2021, 13:26		hansi_hrb, на ютубе можно посмотреть ролики. оливьешка, шашлындосы, все дела. просто вместо натурального мяса и колбас обычно соевое. я водку не пью, больше по пивным, но за оливьешку и шашлындосы отвечаю - всё есть, всё вкусно. бугреры, пицца. небыло пока такого блюда которое не смог бы приготовить заменяя животное растительным. ну разве специфическое типа говяжьего языка вряд ли проканает.

gravitgroove


31 авг 2021, 13:47		"Интенсивное сельское хозяйство не является экологически рациональным; так не может дальше продолжаться. Поэтому я считаю, что вся планета должна будет адаптироваться к более растительной диете".

И что ты пpедлагаешь, гусеница? Сокpатить население Земли в несколько pаз, или каждому в кваpтиpу по несколько мешков земли занести и выpащивать в ней помидоpки с огуpчиками под ультpафиолетовой лампой?

Жаль он не из тех долбоебов, кто якобы солнечными лучами питается, хотелось бы почитать такие мысли.

hansi_hrb


31 авг 2021, 13:49		nwhre а зачем есть бургеры с заменителем мяса и прочую сою? Чет напоминает секс с резиновой бабой или еще какой кружкой-пиздой. Я как то не ел мясо пару лет, обходился вполне без этого. Каши всякие, кисломолочка, бобовые итд. Понятное дело что по себе не меряют, но вот просто интересно.

Санчез


31 авг 2021, 13:55		Владимир В, +++

nwhre


31 авг 2021, 13:55		gravitgroove, ключевое слово здесь: интенсивное. всё можно делать с меньшим вредом как для почвы/планеты так и для нас самих. большая часть сельхозугодий предназначена не для человека, а для прокорма животных на мясо. грубо говоря: перестаём есть мясо и внезапно освобождается куча полей под растительные культуры т.к. не надо ими кормить коровку, а ещё сильно снижаются выбросы перерабатывающих предприятий т.к. немалая доля этих выбросов обуславливается именно мясным производством. таким образом прокормить можно хоть 10 миллиардов (причём более здоровых) заодно причиняя меньше вреда планете.

nwhre


31 авг 2021, 13:59		hansi_hrb, многие не могут сразу в веганство и им хочется чего-то такого. или как вариант: ты тусишь с мясоедами и чтобы поддержать тусовку делаешь себе вот такой бургер (который эти мясоеды как правило и съедают и говорят что было также вкусно как и мясной). мне вот не надо, но я попробовал из интереса, потому что могу, и потому что как раз жду таких мясоедов скоро в гости.

Санчез


31 авг 2021, 14:06		gravitgroove, скоро веганы начнут геноцид мясоедов, вот это потеха будет

gravitgroove


31 авг 2021, 14:10		nwhre, на одной pастительной пище многие люди не смогут существовать в силу своей физиологии, а это не меньше тpети планеты, у кого 1я гpуппа кpoви.
Жить-то они смогут, но чувствовать себя будут вяло и будут чаще болеть.

Санчез


31 авг 2021, 14:10		>стати, в прошлой теме с Грином правильно сказал кто-то что веганы раздражают потому что говорят что они веганы всем подряд
> но в данном случае это мой соц. эксперимент и я сознательно на это иду, а так даже не все мои близкие пока знают

нам ты это зачем рассказываешь? Ты из той же кучки веганов, которые раздражают получается, Зачем ты нам рассказываешь о своих опытах, зачем вот?

nwhre


31 авг 2021, 14:15		Санчез, не совсем. эксперимент провожу только на просторах дарксайда и только в подобных новостях. по сути эти новости - твой раздражитель, а я просто захожу потому что мне интересно и я готов что-то пояснить по теме.

nwhre


31 авг 2021, 14:21		gravitgroove, это и не вера как в христа и не обязательно. возможно могут быть противопоказания. исследований всё ещё мало, но те что есть в основном положительные. кроме того вот-вот начнут в промышленных масштабах искусственно выращивать мясо из пары живых клеток такого же живого донора (который не пострадает) и за такой технологией будущее мясоедства. качество такого мяса лучше, энергии тратится меньше, земель нужно меньше, выбросов будет меньше. профит, все кому надо мясо - прокормлены мясом.


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