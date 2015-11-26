Вокалист NAPALM DEATH — о веганстве

Mark "Barney" Greenway в рамках недавней беседы рассказал о своей диете:
«Я вегетарианец с 14 лет. То есть 38 лет я придерживаюсь правильного питания. Веганом являюсь чуть более 10 лет. Честно говоря, я практически всегда был веганом. Была только пара продуктов в моём рационе, но потом я подумал: "Почему я должен есть эти продукты?" Так что я всё исключил.
Разумеется, в основном я сделал это из гуманных соображений, но мне также нравится и здоровый образ жизни. Гуманная сторона всегда является моей отправной точкой, но я думаю, что для меня также очень важна здоровая составляющая. Поэтому я включаю физические упражнения и прочее. У меня нет причин когда-нибудь возвращаться к тому, что было».
Далее Barney отметил, что всё больше и больше людей заменяют мясо и другие продукты животного происхождения на растительные как способ перейти на более здоровый, гуманный и экологичный способ питания.
«Каждый находит свой собственный путь. Но главное в этом то, что, как мне кажется, сейчас у людей есть более глубокое понимание сохранения окружающей среды — той самой среды, в которой мы живём. Интенсивное сельское хозяйство не является экологически рациональным; так не может дальше продолжаться. Поэтому я считаю, что вся планета должна будет адаптироваться к более растительной диете».
Санчез
Sw0Rn
Владимир В
nwhre
я веган уже почти три месяца. с отказом от животных продуктов я стал лучше себя чувствовать потому что желудку проще переваривать растительное и в целом организму проще без животных жиров и скинул большую часть лишнего веса, а также открыл для себя много новых простых блюд и вкусов которых не знал поедая мясную пищу (потому что простые рецепты с мясом довольно однотипны).
я стал веганом не по этическим соображениям а просто потому что мне надоело есть мясо (а оно ещё и довольно недёшево), я пытался понять чем его заменить и в процессе узнал всякие штуки про здоровье и прочее (кого заинтересует - изучит тему). а про экологию нынче задумываются даже бомжи и тут ёжику понятно что крупное сельское хозяйство даже при его неэкологичных методах влияет на планету (и на человека тоже) значительно мягче промышленного животноводства
hansi_hrb
nwhre
nwhre
gravitgroove
И что ты пpедлагаешь, гусеница? Сокpатить население Земли в несколько pаз, или каждому в кваpтиpу по несколько мешков земли занести и выpащивать в ней помидоpки с огуpчиками под ультpафиолетовой лампой?
Жаль он не из тех долбоебов, кто якобы солнечными лучами питается, хотелось бы почитать такие мысли.
hansi_hrb
Санчез
nwhre
nwhre
Санчез
gravitgroove
Жить-то они смогут, но чувствовать себя будут вяло и будут чаще болеть.
Санчез
> но в данном случае это мой соц. эксперимент и я сознательно на это иду, а так даже не все мои близкие пока знают
нам ты это зачем рассказываешь? Ты из той же кучки веганов, которые раздражают получается, Зачем ты нам рассказываешь о своих опытах, зачем вот?
nwhre
nwhre
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