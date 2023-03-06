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Вокалист NAPALM DEATH сломал лодыжку



Mark "Barney" Greenway сломал правую лодыжку во время выступления 19 февраля в Мюнхене (Германия) в рамках европейского тура группы "Campaign For Musical Destruction 2023" и был вынужден выступать сидя на стуле в центре сцены.



53-летний музыкант рассказал о своей травме во время концерта NAPALM DEATH 26 февраля в Париже, Франция. Он сказал зрителям:



«[Я] сломал лодыжку на сцене в Мюнхене семь дней назад. Значит, у меня есть еще пять долбаных недель, но я собираюсь использовать их по максимуму.



Нет нужды говорить, что у меня был вариант не участвовать в концертах, но я не собираюсь этого делать и не буду. Я хотел поехать [и отыграть концерты], и точка.



Так что еще раз прошу прощения и заранее благодарю за Ваше понимание».







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