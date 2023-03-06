Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео METALLICA 76
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 62
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 22
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 21
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
*Дэтующие бабушки предпочитают холодный! 10
*Новое видео и концертный альбом от CRADLE OF FILTH 9
*MARTY FRIEDMAN намекает 8
*Новый альбом CEMETARY выйдет в этом году 8
*Фронтмен METALLICA получил роль в новом фильме 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео METALLICA 76
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 62
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 22
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 21
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
[= ||| все новости группы



*

Napalm Death

*



6 мар 2023 : 		 Вокалист NAPALM DEATH сломал лодыжку

19 июн 2022 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа»

12 июн 2022 : 		 Вокалист NAPALM DEATH — о популярности правых

1 июн 2022 : 		 Вышла фигурка NAPALM DEATH

11 фев 2022 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

10 фев 2022 : 		 Музыканты NAPALM DEATH подцепили COVID-19 в американском туре

26 янв 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления NAPALM DEATH

22 янв 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления NAPALM DEATH

20 янв 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления NAPALM DEATH

9 янв 2022 : 		 Басист NAPALM DEATH обещает эксперименты

11 дек 2021 : 		 Новая песня NAPALM DEATH

8 дек 2021 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «Мне пришлось скорректировать свою активность»

10 ноя 2021 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

20 окт 2021 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «Будем соблюдать COVID-правила»

31 авг 2021 : 		 Вокалист NAPALM DEATH — о веганстве

7 апр 2021 : 		 NAPALM DEATH на CENTURY MEDIA RECORDS

31 янв 2021 : 		 Вокалист NAPALM DEATH — о пандемии

8 янв 2021 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «Нельзя, чтобы люди оставались без крова»

26 дек 2020 : 		 Пазллы от NAPALM DEATH

7 окт 2020 : 		 MITCH HARRIS — об участии в создании пластинки NAPALM DEATH

2 окт 2020 : 		 Успехи в чартах NAPALM DEATH

17 сен 2020 : 		 Вокалист NAPALM DEATH вспоминает Джесси Пинтадо

6 сен 2020 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «Я за маски!»

4 сен 2020 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

21 авг 2020 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

24 июл 2020 : 		 Новая песня NAPALM DEATH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист NAPALM DEATH сломал лодыжку



zoom
Mark "Barney" Greenway сломал правую лодыжку во время выступления 19 февраля в Мюнхене (Германия) в рамках европейского тура группы "Campaign For Musical Destruction 2023" и был вынужден выступать сидя на стуле в центре сцены.

53-летний музыкант рассказал о своей травме во время концерта NAPALM DEATH 26 февраля в Париже, Франция. Он сказал зрителям:

«[Я] сломал лодыжку на сцене в Мюнхене семь дней назад. Значит, у меня есть еще пять долбаных недель, но я собираюсь использовать их по максимуму.

Нет нужды говорить, что у меня был вариант не участвовать в концертах, но я не собираюсь этого делать и не буду. Я хотел поехать [и отыграть концерты], и точка.

Так что еще раз прошу прощения и заранее благодарю за Ваше понимание».




Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

6 мар 2023
s
smolet18-02-44
Одновременно комично и трагично. К сожалению подобные тяжелые группы - заложники своего возраста. Тридацать лет назад подобное поведение на концерте была нормой, а сейчас немнго кумедно наблюдать конвульсии.
6 мар 2023
грозакоммунистов
Если мне память не изменяет, то он в Питере уже выступал со сломанной ногой.

просмотров: 424

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом