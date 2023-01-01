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Басист NAPALM DEATH: «Может, в 2024 году отправимся в студию»



В рамках беседы с Shane'ом Embury у него спросили, когда группа планирует приступить к студийной работе, на что он ответил:



«Последний альбом мы начали записывать в два этапа, а потом Barney взял несколько дней на запись своего вокала, потому что мы были в туре. В этом году, я думаю, мы отправимся в турне в феврале. Возможно, так и будет. А после этого, я думаю, Barn захочет взять отпуск, что даст мне время на то, чтобы... У меня есть много идей, мне просто нужно собрать их воедино. И, надеюсь, я отправляюсь в студию и поэкспериментирую с тем, что там у меня накопилось».







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