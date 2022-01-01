сегодня



Вокалист NAPALM DEATH — о популярности правых



Mark "Barney" Greenway поговорил о росте правого мировоззрения во всем мире, включая избрание Дональда Трампа в США, голосование по Brexit в Великобритании, а также подъем популистских партий в таких странах, как Австрия, Бразилия, Италия, Индия, Индонезия и Польша.



«Дело в том, что мир всегда был дерьмовым местом, но он также был и фантастическим местом. Вы можете вернуться в прошлое - даже если взять последние сто лет, вы можете указать на периоды времени в каждом десятилетии, которые были действительно дерьмовыми для людей в целом или более малочисленных групп людей. Так что в этом нет ничего нового.



Всегда существовала вероятность того, что все пойдет именно так, потому что популизм и идея протекционизма... Люди больше хотят для себя, или им говорят, их заставляют верить, что они должны хотеть для себя большего, чем тот человек с соседней улицы, который выглядит иначе или отличается в другом плане. Всегда существовала такая возможность. И она была пресечена в 1930-е годы, и, надеюсь, будет пресечена снова — ради человеческой расы. Это на самом деле очень важные вещи.



На мой взгляд, человечество должно учиться на своих ошибках в прошлом и не повторять то же самое, не идти назад; мы должны двигаться вперед.



Людям, которые отстаивают подобные бесчеловечные идеи, кажется, что их не волнует, если человечество полностью погибнет, потому что это вполне реальная возможность, если вы усилите подобную динамику и пойдете по этому пути.



Я хочу, чтобы у человеческих существ было лучшее будущее; я хочу, чтобы человеческие существа жили достойно. Не только некоторые — все. Только так все будет устойчиво в будущем».













+1 -0



просмотров: 225

