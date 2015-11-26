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Napalm Death

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24 июл 2020 : 		 Новая песня NAPALM DEATH

16 июл 2020 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «На новом альбоме мы забрались в нойз»

9 июл 2020 : 		 Новый альбом NAPALM DEATH выйдет осенью

15 май 2020 : 		 Альбомы NAPALM DEATH выйдут на виниле

7 апр 2020 : 		 Видео с выступления NAPALM DEATH

30 мар 2020 : 		 Переиздания NAPALM DEATH выйдут весной

8 фев 2020 : 		 Видео с текстом от NAPALM DEATH

18 янв 2020 : 		 Новый релиз NAPALM DEATH выйдет зимой

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27 окт 2019 : 		 Вокалист NAPALM DEATH повредил лодыжку

10 авг 2019 : 		 Закрыта очередная площадка в Москве, изменения в российском туре NAPALM DEATH

8 июл 2019 : 		 Видео с выступления NAPALM DEATH

4 мар 2019 : 		 Видео с выступления вокалиста CATHEDRAL и NAPALM DEATH 1988 года

19 фев 2019 : 		 Вокал для нового альбома NAPALM DEATH готов на 50%

18 янв 2019 : 		 Вокалист NAPALM DEATH о Брекзите

11 июн 2018 : 		 MITCH HARRIS уже записал партии гитар для нового альбома NAPALM DEATH

10 май 2018 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

12 фев 2018 : 		 Новая песня NAPALM DEATH

9 дек 2017 : 		 Сборник раритетов NAPALM DEATH выйдет весной

20 сен 2017 : 		 Профессиональное видео полного выступления NAPALM DEATH

18 сен 2017 : 		 Никакого альбома NAPALM DEATH до конца 2018

15 сен 2017 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «Рок не умер 30 лет назад, не умер и сейчас»
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Вокалист NAPALM DEATH вспоминает Джесси Пинтадо



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В рамках беседы с Robb'ом Flynn'ом в ео программе "No Fuckin' Regrets With Robb Flynn" вокалист NAPALM DEATH Mark "Barney" Greenway вспомнил о совместном туре 1994 года и о том, что Джесси Пинтадо там был постоянно на кочерге:

«К тому времени он был практически законченным алкоголиком. Это затронуло его разум в определённом смысле. Я не хочу осуждать его и говорить [что-то] плохое, но некоторые мысли открываются, когда ты [принимаешь различные] вещества или пьёшь, или что-то ещё в этом роде. Так что в процессе работы он занимался довольно интересными вещами. Но всё стало достаточно серьёзно. Я не совсем помню, когда он начал выходить за рамки всего этого, стал исчезать и всё такое, но... Позже у нас была пара записей, и он просто совершенно пропал из страны ровно тогда, когда у нас была запись. Всё это привело к тому, что нам пришлось ненадолго расстаться с ним, вернее, отпустить его обратно в Лос-Анджелес, чтобы побыть со своей семьёй и, как мы надеялись, привести себя в порядок. К сожалению, это не сработало, и результат был очевидным. Да, всё стало очень тяжело».

NAPALM DEATH





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