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Вокалист NAPALM DEATH вспоминает Джесси Пинтадо



В рамках беседы с Robb'ом Flynn'ом в ео программе "No Fuckin' Regrets With Robb Flynn" вокалист NAPALM DEATH Mark "Barney" Greenway вспомнил о совместном туре 1994 года и о том, что Джесси Пинтадо там был постоянно на кочерге:



«К тому времени он был практически законченным алкоголиком. Это затронуло его разум в определённом смысле. Я не хочу осуждать его и говорить [что-то] плохое, но некоторые мысли открываются, когда ты [принимаешь различные] вещества или пьёшь, или что-то ещё в этом роде. Так что в процессе работы он занимался довольно интересными вещами. Но всё стало достаточно серьёзно. Я не совсем помню, когда он начал выходить за рамки всего этого, стал исчезать и всё такое, но... Позже у нас была пара записей, и он просто совершенно пропал из страны ровно тогда, когда у нас была запись. Всё это привело к тому, что нам пришлось ненадолго расстаться с ним, вернее, отпустить его обратно в Лос-Анджелес, чтобы побыть со своей семьёй и, как мы надеялись, привести себя в порядок. К сожалению, это не сработало, и результат был очевидным. Да, всё стало очень тяжело».













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