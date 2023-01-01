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NAPALM DEATH — это хаос!



В рамках интервью Trooper Entertainment, члены NAPALM DEATH Mark "Barney" Greenway и Shane Embury описали суть группы:



Shane: «Мы в некотором роде гордимся тем, что мы такие, какие мы есть. Наша музыка простовата, но звук, который получается из этой простоты — не знаю, подходит ли это слово — достаточен для нас. Я имею в виду, что это и есть суть NAPALM DEATH — музыкально. Именно так мы и творим».



Mark: «Да, у NAPALM есть — у музыки определенно есть много характерных черт, но сырость и простота - это её основа, вот что это такое. Она не требует полировки, потому что в ней должны быть необработанные участки, должен быть шум, ощущение хаоса. Это NAPALM DEATH. Так и должно быть».

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