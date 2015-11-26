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Вокалист NAPALM DEATH : «Мне пришлось скорректировать свою активность»



Mark "Barney" Greenway в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, как экономические аспекты пандемии оказали влияние на его жизнь:



«Честно говоря, я довольно рано смирился с этим. Я понял, что всё это может перерасти в довольно серьёзную ситуацию, поэтому я отступил назад и оценил свою жизнь с точки зрения ближайшего будущего. И мне пришлось внести некоторые серьёзные коррективы. Как только я это сделал и это прочно засело в моём сознании, я справился с этим довольно легко. Я поддерживал свою физическую активность, просто опустил голову и прошёл через это. Помогло отсутствие иждивенцев. Пока я живу один, так что для меня это было не так уж плохо. Но я понимаю людей, у которых есть иждивенцы, у них есть семьи и тому подобное, я понимаю, что это было нелёгкое время».







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