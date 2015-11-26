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Napalm Death

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8 дек 2021 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «Мне пришлось скорректировать свою активность»

10 ноя 2021 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

20 окт 2021 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «Будем соблюдать COVID-правила»

31 авг 2021 : 		 Вокалист NAPALM DEATH — о веганстве

7 апр 2021 : 		 NAPALM DEATH на CENTURY MEDIA RECORDS

31 янв 2021 : 		 Вокалист NAPALM DEATH — о пандемии

8 янв 2021 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «Нельзя, чтобы люди оставались без крова»

26 дек 2020 : 		 Пазллы от NAPALM DEATH

7 окт 2020 : 		 MITCH HARRIS — об участии в создании пластинки NAPALM DEATH

2 окт 2020 : 		 Успехи в чартах NAPALM DEATH

17 сен 2020 : 		 Вокалист NAPALM DEATH вспоминает Джесси Пинтадо

6 сен 2020 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «Я за маски!»

4 сен 2020 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

21 авг 2020 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

24 июл 2020 : 		 Новая песня NAPALM DEATH

16 июл 2020 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «На новом альбоме мы забрались в нойз»

9 июл 2020 : 		 Новый альбом NAPALM DEATH выйдет осенью

15 май 2020 : 		 Альбомы NAPALM DEATH выйдут на виниле

7 апр 2020 : 		 Видео с выступления NAPALM DEATH

30 мар 2020 : 		 Переиздания NAPALM DEATH выйдут весной

8 фев 2020 : 		 Видео с текстом от NAPALM DEATH

18 янв 2020 : 		 Новый релиз NAPALM DEATH выйдет зимой

1 ноя 2019 : 		 MARK BARNEY GREENWAY о новом альбоме NAPALM DEATH

27 окт 2019 : 		 Вокалист NAPALM DEATH повредил лодыжку

10 авг 2019 : 		 Закрыта очередная площадка в Москве, изменения в российском туре NAPALM DEATH

8 июл 2019 : 		 Видео с выступления NAPALM DEATH
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Вокалист NAPALM DEATH: «Мне пришлось скорректировать свою активность»



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Mark "Barney" Greenway в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, как экономические аспекты пандемии оказали влияние на его жизнь:

«Честно говоря, я довольно рано смирился с этим. Я понял, что всё это может перерасти в довольно серьёзную ситуацию, поэтому я отступил назад и оценил свою жизнь с точки зрения ближайшего будущего. И мне пришлось внести некоторые серьёзные коррективы. Как только я это сделал и это прочно засело в моём сознании, я справился с этим довольно легко. Я поддерживал свою физическую активность, просто опустил голову и прошёл через это. Помогло отсутствие иждивенцев. Пока я живу один, так что для меня это было не так уж плохо. Но я понимаю людей, у которых есть иждивенцы, у них есть семьи и тому подобное, я понимаю, что это было нелёгкое время».

NAPALM DEATH Frontman





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