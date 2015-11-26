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Вокалист NAPALM DEATH : «Нельзя, чтобы люди оставались без крова»



В рамках недавнего разговора с Full Metal Jackie вокалист NAPALM DEATH Mark "Barney" Greenway обсудил сложности нынешней ситуации:



«В первую очередь для меня важна защита тех, кто уязвим, потому что, будучи человеком, я не хочу жертвовать другими людьми только ради того, чтобы открывать двери/ Во многом это схоже с тем, как обстоят дела в NAPALM DEATH, — мы не идём по головам ради достижения цели, это не наш путь.



Я знаю, что это нелегко. Многие группы теряют, и мы тоже. Мы слегка переживаем по этому поводу, но я просто очень философски настроен на этот счёт в данный момент. Я отчасти жду, когда всё сдвинется с мёртвой точки, но когда это случится, я не знаю. Я также не знаю, доведёт ли текущее положение до состояния полного отчаяния. Но я всё равно всегда жил очень просто. Я сделал несколько дополнительных корректировок и неплохо справляюсь. Но я не знаю, что является ответом, мы просто должны посмотреть, как всё будет.



Очевидно, что сложности не только у людей из мира искусства или музыкантов — сложности у многих. И поэтому мы должны немного поработать в этом плане и посмотреть, как и что будет происходить.



Я также считаю, что нужно больше государственной помощи или помощи для всех — кем бы ты ни был, и каковы бы ни были твои обстоятельства. Если правительства должны, если они вообще что-то хотят, то есть попытаться защитить людей, которым они служат, то они должны осознать что это уникальная ситуация. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы люди оставались без еды, крова и всего в таком духе».













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