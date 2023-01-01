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*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 25
*David Ellefson спел в DIETH 22
*Новое видео ACCEPT 19
*IRON MAIDEN открыли европейский тур 16
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 14
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Napalm Death

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5 июн 2023 : 		 Басист NAPALM DEATH выпускает биографию

6 мар 2023 : 		 Вокалист NAPALM DEATH сломал лодыжку

19 июн 2022 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа»

12 июн 2022 : 		 Вокалист NAPALM DEATH — о популярности правых

1 июн 2022 : 		 Вышла фигурка NAPALM DEATH

11 фев 2022 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

10 фев 2022 : 		 Музыканты NAPALM DEATH подцепили COVID-19 в американском туре

26 янв 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления NAPALM DEATH

22 янв 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления NAPALM DEATH

20 янв 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления NAPALM DEATH

9 янв 2022 : 		 Басист NAPALM DEATH обещает эксперименты

11 дек 2021 : 		 Новая песня NAPALM DEATH

8 дек 2021 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «Мне пришлось скорректировать свою активность»

10 ноя 2021 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

20 окт 2021 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «Будем соблюдать COVID-правила»

31 авг 2021 : 		 Вокалист NAPALM DEATH — о веганстве

7 апр 2021 : 		 NAPALM DEATH на CENTURY MEDIA RECORDS

31 янв 2021 : 		 Вокалист NAPALM DEATH — о пандемии

8 янв 2021 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «Нельзя, чтобы люди оставались без крова»

26 дек 2020 : 		 Пазллы от NAPALM DEATH

7 окт 2020 : 		 MITCH HARRIS — об участии в создании пластинки NAPALM DEATH

2 окт 2020 : 		 Успехи в чартах NAPALM DEATH

17 сен 2020 : 		 Вокалист NAPALM DEATH вспоминает Джесси Пинтадо

6 сен 2020 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «Я за маски!»

4 сен 2020 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

21 авг 2020 : 		 Новое видео NAPALM DEATH
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|||| 5 июн 2023

Басист NAPALM DEATH выпускает биографию



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Басист NAPALM DEATH Shane Embury в этом году выпустит автобиографию "Life?… And Napalm Death", изданием которой будут заниматься Rocket 88.




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