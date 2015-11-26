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Napalm Death

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16 июл 2020 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «На новом альбоме мы забрались в нойз»

9 июл 2020 : 		 Новый альбом NAPALM DEATH выйдет осенью

15 май 2020 : 		 Альбомы NAPALM DEATH выйдут на виниле

7 апр 2020 : 		 Видео с выступления NAPALM DEATH

30 мар 2020 : 		 Переиздания NAPALM DEATH выйдут весной

8 фев 2020 : 		 Видео с текстом от NAPALM DEATH

18 янв 2020 : 		 Новый релиз NAPALM DEATH выйдет зимой

1 ноя 2019 : 		 MARK BARNEY GREENWAY о новом альбоме NAPALM DEATH

27 окт 2019 : 		 Вокалист NAPALM DEATH повредил лодыжку

10 авг 2019 : 		 Закрыта очередная площадка в Москве, изменения в российском туре NAPALM DEATH

8 июл 2019 : 		 Видео с выступления NAPALM DEATH

4 мар 2019 : 		 Видео с выступления вокалиста CATHEDRAL и NAPALM DEATH 1988 года

19 фев 2019 : 		 Вокал для нового альбома NAPALM DEATH готов на 50%

18 янв 2019 : 		 Вокалист NAPALM DEATH о Брекзите

11 июн 2018 : 		 MITCH HARRIS уже записал партии гитар для нового альбома NAPALM DEATH

10 май 2018 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

12 фев 2018 : 		 Новая песня NAPALM DEATH

9 дек 2017 : 		 Сборник раритетов NAPALM DEATH выйдет весной

20 сен 2017 : 		 Профессиональное видео полного выступления NAPALM DEATH

18 сен 2017 : 		 Никакого альбома NAPALM DEATH до конца 2018

15 сен 2017 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «Рок не умер 30 лет назад, не умер и сейчас»

23 авг 2017 : 		 NAPALM DEATH приступили к записи

26 июн 2017 : 		 Прослушивания NAPALM DEATH возросли на 228% после визита на радио

22 июн 2017 : 		 Вокалист NAPALM DEATH учит британских политиков дэт-металлу

8 июн 2017 : 		 Рассказ о виниловом издании NAPALM DEATH

21 фев 2017 : 		 Рассказ о виниловом издании NAPALM DEATH
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Вокалист NAPALM DEATH: «На новом альбоме мы забрались в нойз»



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Вокалист NAPALM DEATH Mark "Barney" Greenway в недавней беседе с Kerrang! рассказал о новом альбоме:

«Я совершенно точно сделал на этом альбоме в вокальном плане то, чего никогда не делал до такого градуса в прошлом. Мы забрались на территорию нойз-рока, SWANS, MY BLOODY VALENTINE, THE YOUNG GODS — куда-то по их стопам. Но есть место и более традиционным, быстрым, хаотическим номерам. И ещё раз повторю: до тех пор, пока он агрессивный, конфронтационный, абразивный, даже если он менее объёмный, это всё равно будет NAPALM DEATH».

NAPALM DEATH Frontman On New Album:




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

hansi_hrb


16 июл 2020, 17:30		ну хоть не самый лучший и самый тяжелый и на том спасибо

Jotun


16 июл 2020, 18:40		Ну какбэ на Диатрибах и в особенности на "Inside the Torn Apart" они в нойз-рок уже и так забирались по самые помидоры.

hansi_hrb


16 июл 2020, 18:50		Inside the Torn Apart очень крут.

olly71


16 июл 2020, 19:30		Не самый крутой у них 1990й

nabastak_


16 июл 2020, 19:35		Diatribes, Inside, Order и Time - это задерживалось надолго в плеере.

Hellg


16 июл 2020, 19:45		Поддерживаю! Diatribes самый любимый у них.

Suicide333Poly


16 июл 2020, 20:45		самый збс и новаторский это конечно Fear, Emtiness...вообще весь их стафф до 2000 интересный в раЗной мере


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