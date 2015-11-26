Вокалист NAPALM DEATH: «На новом альбоме мы забрались в нойз»
Вокалист NAPALM DEATH Mark "Barney" Greenway в недавней беседе с Kerrang! рассказал о новом альбоме:
«Я совершенно точно сделал на этом альбоме в вокальном плане то, чего никогда не делал до такого градуса в прошлом. Мы забрались на территорию нойз-рока, SWANS, MY BLOODY VALENTINE, THE YOUNG GODS — куда-то по их стопам. Но есть место и более традиционным, быстрым, хаотическим номерам. И ещё раз повторю: до тех пор, пока он агрессивный, конфронтационный, абразивный, даже если он менее объёмный, это всё равно будет NAPALM DEATH».
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