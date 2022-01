сегодня



Басист NAPALM DEATH обещает эксперименты



Shane Embury опубликовал следующее сообщение:



«Помимо всей остальной музыки, которой я был глубоко увлечен в последние пару лет, я не упускал из виду следующий альбом Napalm Death! Последние несколько альбомов, в связи с нашими обширными гастролями, потребовали времени на создание... особенно последний альбом (2020 Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism). Когда он вышел, у меня уже были мысли о следующем альбоме, поэтому я записывал риффы и много думал о том, что будет дальше - на горизонте еще больше экстремальных экспериментов! Но, конечно, будет и несколько ох..еть не встать каких тяжелых риффов!»







