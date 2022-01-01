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*Новое видео IN FLAMES 30
*Вокалистка HALESTORM: «Я би!» 25
*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 22
*Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А... 22
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 15
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Napalm Death

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Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа»



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Mark "Barney" Greenway в рамках недавней беседы ответил на вопрос, почему NAPALM DEATH часто называют политической группой:

«Дело вот в чём: я бы сказал, что мы в равной степени аполитичны, потому что идеи, которые мы отстаиваем, — это идеи человечества, а идеи человечества, безусловно, и должны выходить за рамки политики. Но да, конечно, я как человек — родом из левых; таким я вырос; отсюда пошли мои идеи. Так что да, именно так. В этом вся наша суть — мы группа "идей человечества».

На вопрос о том, сталкивается ли он когда-нибудь с фанатами, которые упрекают его за его мнение, за то, что он чувствует и что он представляет, он ответил:

«Время от времени попадаются люди, которые выступают против того, что ты говоришь, но это нормально, мужик. Я здесь не для того, чтобы бить людей палкой; дело не в этом. Потому что это своего рода ловушка в определённом смысле. И я не собираюсь этого делать. Но я здесь, чтобы сказать, что есть лучший путь; есть более эффективные способы. Это не значит, что я должен говорить: "Вы должны делать то, что я говорю, и делать то, что я делаю". Вся суть идей NAPALM заключалась в том, что это настоящая свобода, анархия в некотором смысле — мирная анархия. Так что именно в этом направлении я продолжаю... Именно в этом направлении лежит мой путь».




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