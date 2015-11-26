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Музыканты NAPALM DEATH подцепили COVID-19 в американском туре



Mark "Barney" Greenway в рамках недавней беседы рассказал о том, как для них прошёл первый тур по США после пандемии, который случился осенью прошлого года:



«Сам тур был замечательным, но нужно было быть более бдительным и стараться изо всех сил не общаться со слишком большим количеством людей, которых ты не знаешь, по очевидным причинам в данный момент времени. Это совершенно чуждо моему привычному образу жизни, но, конечно, мы прекрасно понимали, почему так должно быть. К сожалению, это не помешало всем нам подцепить COVID прямо в конце тура, так что это было, мягко говоря, неприятно [смеётся]».



Он уточнил, что он и другие члены NAPALM DEATH сдали положительный анализ на COVID-19 «прямо в конце тура, после того, как мы закончили»:



«С одной стороны это было хорошо, а с другой — не очень. Мне пришлось задержаться на 10 дней в Штатах, когда я этого не хотел. И это был большой финансовый удар для группы, вдобавок ко всему прочему. Тесты COVID, которые мы должны были сделать в Штатах, обошлись нам в кругленькую сумму. Мы уже получили их, а потом нам пришлось платить за проживание [в конце тура], и это был серьёзный финансовый удар. Но с другой стороны, у нас была туристическая страховка, поэтому мы позаботились о том, чтобы у всех она была на случай госпитализации. В итоге никто в больницу и не попал, мы имели страховку на случай госпитализации, но не на случай проживания, поэтому нам всё равно пришлось за всё заплатить из своего кармана».







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