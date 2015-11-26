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Napalm Death

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10 фев 2022 : 		 Музыканты NAPALM DEATH подцепили COVID-19 в американском туре

26 янв 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления NAPALM DEATH

22 янв 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления NAPALM DEATH

20 янв 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления NAPALM DEATH

9 янв 2022 : 		 Басист NAPALM DEATH обещает эксперименты

11 дек 2021 : 		 Новая песня NAPALM DEATH

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10 ноя 2021 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

20 окт 2021 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «Будем соблюдать COVID-правила»

31 авг 2021 : 		 Вокалист NAPALM DEATH — о веганстве

7 апр 2021 : 		 NAPALM DEATH на CENTURY MEDIA RECORDS

31 янв 2021 : 		 Вокалист NAPALM DEATH — о пандемии

8 янв 2021 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «Нельзя, чтобы люди оставались без крова»

26 дек 2020 : 		 Пазллы от NAPALM DEATH

7 окт 2020 : 		 MITCH HARRIS — об участии в создании пластинки NAPALM DEATH

2 окт 2020 : 		 Успехи в чартах NAPALM DEATH

17 сен 2020 : 		 Вокалист NAPALM DEATH вспоминает Джесси Пинтадо

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4 сен 2020 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

21 авг 2020 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

24 июл 2020 : 		 Новая песня NAPALM DEATH

16 июл 2020 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «На новом альбоме мы забрались в нойз»

9 июл 2020 : 		 Новый альбом NAPALM DEATH выйдет осенью

15 май 2020 : 		 Альбомы NAPALM DEATH выйдут на виниле

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30 мар 2020 : 		 Переиздания NAPALM DEATH выйдут весной
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Музыканты NAPALM DEATH подцепили COVID-19 в американском туре



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Mark "Barney" Greenway в рамках недавней беседы рассказал о том, как для них прошёл первый тур по США после пандемии, который случился осенью прошлого года:

«Сам тур был замечательным, но нужно было быть более бдительным и стараться изо всех сил не общаться со слишком большим количеством людей, которых ты не знаешь, по очевидным причинам в данный момент времени. Это совершенно чуждо моему привычному образу жизни, но, конечно, мы прекрасно понимали, почему так должно быть. К сожалению, это не помешало всем нам подцепить COVID прямо в конце тура, так что это было, мягко говоря, неприятно [смеётся]».

Он уточнил, что он и другие члены NAPALM DEATH сдали положительный анализ на COVID-19 «прямо в конце тура, после того, как мы закончили»:

«С одной стороны это было хорошо, а с другой — не очень. Мне пришлось задержаться на 10 дней в Штатах, когда я этого не хотел. И это был большой финансовый удар для группы, вдобавок ко всему прочему. Тесты COVID, которые мы должны были сделать в Штатах, обошлись нам в кругленькую сумму. Мы уже получили их, а потом нам пришлось платить за проживание [в конце тура], и это был серьёзный финансовый удар. Но с другой стороны, у нас была туристическая страховка, поэтому мы позаботились о том, чтобы у всех она была на случай госпитализации. В итоге никто в больницу и не попал, мы имели страховку на случай госпитализации, но не на случай проживания, поэтому нам всё равно пришлось за всё заплатить из своего кармана».

NAPALM DEATH Members Got COVID-19 At End Of Fall 2021 U.S. Tour:





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Old Nothing


10 фев 2022, 14:27		Барни всегда призывает в своих песнях думать и анализировать, но этот их поступок (выезд в пандемию в ебеня) по шкале умственности - где-то между аутистами и гидроцефалами. Оно, в принципе, понятно - других учим, а сами не делаем. Знакомо.


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