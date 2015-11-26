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Вокалист NAPALM DEATH : «Будем соблюдать COVID-правила»



Mark "Barney" Greenway в рамках недавнего интервью рассказал о том, как будет проходить американский тур с GWAR, стартующий 28 октября:



«Мы уже сыграли пару концертов, которые не отменили, и могу сказать, что я чувствовал себя очень хорошо. Я просто ощутил, что я вроде как — не хочу излишне драматизировать — но я почувствовал, что слегка переродился. Так что да, это было очень здорово.



Сам по себе гастрольный жизненный цикл не так уж трудно перестроить. Но, конечно, я думаю, люди должны понимать, что этот тур GWAR — это 39 концертов за 50 дней, это не похоже на фестиваль [например, Decibel Magazine Metal & Beer Fest], когда ты даёшь один концерт, и поэтому появляются постоянные риски COVID — в процентном соотношении; в процентном соотношении ничего не случится за один или два дня, которые вы проведёте в Филадельфии. Но если вы находитесь в туре в течение 50 дней, вероятность того, что что-то произойдёт в плане COVID, значительно выше. Поэтому в этом туре мы должны следовать очень жёстким протоколам. Но в этом нет ничего плохого.



Конечно, что точно не нужно NAPALM DEATH как зарубежной группе, так это застрять в Америке, никто из нас этого не хочет, и никто не хочет заболеть и десять дней сидеть на карантине. Ну а тур будет продолжаться — конечно, будет всё идти как запланировано. Никто не будет ждать одного участника из группы, которая не является хедлайнером; он будет двигаться дальше. Так что, очевидно, мы будем стараться изо всех сил соблюдать протоколы — дистанцирование, осторожность в посещении людных мест, где нам не нужно бывать. Так что будет как-то так.



Это не проблема. И пусть это совершенно не похоже на обычный тур по США, когда ты свободен и без особых прихотей разгуливаешь повсюду. В этот раз такого не будет».







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