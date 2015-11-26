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Napalm Death

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20 окт 2021 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «Будем соблюдать COVID-правила»

31 авг 2021 : 		 Вокалист NAPALM DEATH — о веганстве

7 апр 2021 : 		 NAPALM DEATH на CENTURY MEDIA RECORDS

31 янв 2021 : 		 Вокалист NAPALM DEATH — о пандемии

8 янв 2021 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «Нельзя, чтобы люди оставались без крова»

26 дек 2020 : 		 Пазллы от NAPALM DEATH

7 окт 2020 : 		 MITCH HARRIS — об участии в создании пластинки NAPALM DEATH

2 окт 2020 : 		 Успехи в чартах NAPALM DEATH

17 сен 2020 : 		 Вокалист NAPALM DEATH вспоминает Джесси Пинтадо

6 сен 2020 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «Я за маски!»

4 сен 2020 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

21 авг 2020 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

24 июл 2020 : 		 Новая песня NAPALM DEATH

16 июл 2020 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «На новом альбоме мы забрались в нойз»

9 июл 2020 : 		 Новый альбом NAPALM DEATH выйдет осенью

15 май 2020 : 		 Альбомы NAPALM DEATH выйдут на виниле

7 апр 2020 : 		 Видео с выступления NAPALM DEATH

30 мар 2020 : 		 Переиздания NAPALM DEATH выйдут весной

8 фев 2020 : 		 Видео с текстом от NAPALM DEATH

18 янв 2020 : 		 Новый релиз NAPALM DEATH выйдет зимой

1 ноя 2019 : 		 MARK BARNEY GREENWAY о новом альбоме NAPALM DEATH

27 окт 2019 : 		 Вокалист NAPALM DEATH повредил лодыжку

10 авг 2019 : 		 Закрыта очередная площадка в Москве, изменения в российском туре NAPALM DEATH

8 июл 2019 : 		 Видео с выступления NAPALM DEATH

4 мар 2019 : 		 Видео с выступления вокалиста CATHEDRAL и NAPALM DEATH 1988 года

19 фев 2019 : 		 Вокал для нового альбома NAPALM DEATH готов на 50%
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Вокалист NAPALM DEATH: «Будем соблюдать COVID-правила»



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Mark "Barney" Greenway в рамках недавнего интервью рассказал о том, как будет проходить американский тур с GWAR, стартующий 28 октября:

«Мы уже сыграли пару концертов, которые не отменили, и могу сказать, что я чувствовал себя очень хорошо. Я просто ощутил, что я вроде как — не хочу излишне драматизировать — но я почувствовал, что слегка переродился. Так что да, это было очень здорово.

Сам по себе гастрольный жизненный цикл не так уж трудно перестроить. Но, конечно, я думаю, люди должны понимать, что этот тур GWAR — это 39 концертов за 50 дней, это не похоже на фестиваль [например, Decibel Magazine Metal & Beer Fest], когда ты даёшь один концерт, и поэтому появляются постоянные риски COVID — в процентном соотношении; в процентном соотношении ничего не случится за один или два дня, которые вы проведёте в Филадельфии. Но если вы находитесь в туре в течение 50 дней, вероятность того, что что-то произойдёт в плане COVID, значительно выше. Поэтому в этом туре мы должны следовать очень жёстким протоколам. Но в этом нет ничего плохого.

Конечно, что точно не нужно NAPALM DEATH как зарубежной группе, так это застрять в Америке, никто из нас этого не хочет, и никто не хочет заболеть и десять дней сидеть на карантине. Ну а тур будет продолжаться — конечно, будет всё идти как запланировано. Никто не будет ждать одного участника из группы, которая не является хедлайнером; он будет двигаться дальше. Так что, очевидно, мы будем стараться изо всех сил соблюдать протоколы — дистанцирование, осторожность в посещении людных мест, где нам не нужно бывать. Так что будет как-то так.

Это не проблема. И пусть это совершенно не похоже на обычный тур по США, когда ты свободен и без особых прихотей разгуливаешь повсюду. В этот раз такого не будет».

NAPALM DEATH Will Follow





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