Новое видео NAPALM DEATH



Resentment Is Always Seismic (Dark Sky Burial Dirge), новое видео NAPALM DEATH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из ЕР "Resentment Is Always Seismic - A Final Throw Of Throes", выход которого запланирован на 11 февраля на Century Media Records.



Трек-лист:



01. Narcissus



02. Resentment Always Simmers



03. By Proxy



04. People Pie (SLAB! cover)



05. Man Bites Dogged



06. Slaver Through A Repeat Performance



07. Don't Need It (BAD BRAINS cover)



08. Resentment Is Always Seismic (Dark Sky Burial Dirge)







просмотров: 353