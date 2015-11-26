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Вокалист NAPALM DEATH о Брекзите



В недавнем разговоре с "Metal Shop вокалист NAPALM DEATH Mark "Barney" Greenway ответил на вопрос о том, что он думает относительно Брекзита:



«Я думаю, что это совершенно бессмысленное занятие. И вот в чём дело: я не большой поклонник европейского союза с финансовой точки зрения. Мне нравится в этом то, что таким образом произошло объединение людей. И нам удалось, по большому счёту, не вести крупных войн на европейском континенте со времён нацистской Германии, Италии и так далее. Поэтому, с этой точки зрения, если это заставляет людей объединяться, и это своего рода социализация, когда они помогают людям в странах, которые за что-то борются, то я за Евросоюз. Что касается финансовой стороны, то тут не всё так очевидно... Заставить страны возвращать долги, когда понятно, что люди страдают, это неправильно — вы не должны этого делать. Так что я за во многом, но не во всех аспектах».



Фронтмен, который долгое время открыто говорил о политике, религии и социальных вопросах, продолжил:



«У нас уже есть в Европе примеры того, что произошло, когда к власти пришёл Гитлер. В Южной и Восточной Европе есть своего рода неофашистские движения, которые действуют на виду. Поэтому люди должны быть осторожными в своих желаниях, потому что всё может снова обостриться, и я уверен, что никто этого не хочет.



Люди должны пытаться понять, что такое быть человеком и как относиться к другим людям. Как только это будет сделано, политика отойдёт на второй план, политика бессмысленна. Человеческие существа, в первую очередь, это то, что имеет значение — выше и вне всего остального. Права человека — люди очень цинично относятся к этому, но это основа совместной жизни в мире — у каждого есть права, и это должно быть сохранено... Где бы вы ни были, каким бы ни было ваше место, всем должно быть предоставлено равенство и уважение».















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