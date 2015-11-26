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Napalm Death

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18 янв 2019 : 		 Вокалист NAPALM DEATH о Брекзите

11 июн 2018 : 		 MITCH HARRIS уже записал партии гитар для нового альбома NAPALM DEATH

10 май 2018 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

12 фев 2018 : 		 Новая песня NAPALM DEATH

9 дек 2017 : 		 Сборник раритетов NAPALM DEATH выйдет весной

20 сен 2017 : 		 Профессиональное видео полного выступления NAPALM DEATH

18 сен 2017 : 		 Никакого альбома NAPALM DEATH до конца 2018

15 сен 2017 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «Рок не умер 30 лет назад, не умер и сейчас»

23 авг 2017 : 		 NAPALM DEATH приступили к записи

26 июн 2017 : 		 Прослушивания NAPALM DEATH возросли на 228% после визита на радио

22 июн 2017 : 		 Вокалист NAPALM DEATH учит британских политиков дэт-металлу

8 июн 2017 : 		 Рассказ о виниловом издании NAPALM DEATH

21 фев 2017 : 		 Рассказ о виниловом издании NAPALM DEATH

8 ноя 2016 : 		 Вокалист NAPALM DEATH о Трампе

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления NAPALM DEATH

26 апр 2016 : 		 NAPALM DEATH подумывают о сочинении материала для нового альбома

9 мар 2016 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

18 дек 2015 : 		 Видео полного выступления NAPALM DEATH

11 дек 2015 : 		 Вокалист NAPALM DEATH о событиях в Париже

2 дек 2015 : 		 NAPALM DEATH и MELVINS поедут в совместный тур

24 ноя 2015 : 		 Гитарист CARCASS присоединился на сцене к NAPALM DEATH

16 ноя 2015 : 		 NAPALM DEATH выступят с другим вокалистом

12 ноя 2015 : 		 Гитарист CARCASS присоединился на сцене к NAPALM DEATH

21 окт 2015 : 		 Винил NAPALM DEATH выйдет в ноябре

8 сен 2015 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

3 июл 2015 : 		 Благотворительный сингл от NAPALM DEATH
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Вокалист NAPALM DEATH о Брекзите



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В недавнем разговоре с "Metal Shop вокалист NAPALM DEATH Mark "Barney" Greenway ответил на вопрос о том, что он думает относительно Брекзита:

«Я думаю, что это совершенно бессмысленное занятие. И вот в чём дело: я не большой поклонник европейского союза с финансовой точки зрения. Мне нравится в этом то, что таким образом произошло объединение людей. И нам удалось, по большому счёту, не вести крупных войн на европейском континенте со времён нацистской Германии, Италии и так далее. Поэтому, с этой точки зрения, если это заставляет людей объединяться, и это своего рода социализация, когда они помогают людям в странах, которые за что-то борются, то я за Евросоюз. Что касается финансовой стороны, то тут не всё так очевидно... Заставить страны возвращать долги, когда понятно, что люди страдают, это неправильно — вы не должны этого делать. Так что я за во многом, но не во всех аспектах».

Фронтмен, который долгое время открыто говорил о политике, религии и социальных вопросах, продолжил:

«У нас уже есть в Европе примеры того, что произошло, когда к власти пришёл Гитлер. В Южной и Восточной Европе есть своего рода неофашистские движения, которые действуют на виду. Поэтому люди должны быть осторожными в своих желаниях, потому что всё может снова обостриться, и я уверен, что никто этого не хочет.

Люди должны пытаться понять, что такое быть человеком и как относиться к другим людям. Как только это будет сделано, политика отойдёт на второй план, политика бессмысленна. Человеческие существа, в первую очередь, это то, что имеет значение — выше и вне всего остального. Права человека — люди очень цинично относятся к этому, но это основа совместной жизни в мире — у каждого есть права, и это должно быть сохранено... Где бы вы ни были, каким бы ни было ваше место, всем должно быть предоставлено равенство и уважение».



NAPALM DEATH Frontman Calls Brexit




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Old Nothing


18 янв 2019, 10:26		хуйню скозал как всегда

vasso


18 янв 2019, 11:07		сказал ожидаемо.

Nenadoelo


18 янв 2019, 11:10		Old Nothing +


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