Успехи в чартах NAPALM DEATH



Новая работа NAPALM DEATH "Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism" попала на следующие позиции в чартах мира:



Germany: #18

Austria: #37

Switzerland: #26

Finland: #35

Belgium: #88

Spain: #78

France: #120

UK (Rock Chart): #3



US chart positions:



#5 - Top New Artist Albums

#6 - Current Hard Music Albums

#14 - Current Rock Albums

#41 - Top Current Albums

#48 - Current Digital Albums

#57 - Digital Albums

#58 - Billboard Top Albums







