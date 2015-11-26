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Napalm Death

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2 окт 2020 : 		 Успехи в чартах NAPALM DEATH

17 сен 2020 : 		 Вокалист NAPALM DEATH вспоминает Джесси Пинтадо

6 сен 2020 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «Я за маски!»

4 сен 2020 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

21 авг 2020 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

24 июл 2020 : 		 Новая песня NAPALM DEATH

16 июл 2020 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «На новом альбоме мы забрались в нойз»

9 июл 2020 : 		 Новый альбом NAPALM DEATH выйдет осенью

15 май 2020 : 		 Альбомы NAPALM DEATH выйдут на виниле

7 апр 2020 : 		 Видео с выступления NAPALM DEATH

30 мар 2020 : 		 Переиздания NAPALM DEATH выйдут весной

8 фев 2020 : 		 Видео с текстом от NAPALM DEATH

18 янв 2020 : 		 Новый релиз NAPALM DEATH выйдет зимой

1 ноя 2019 : 		 MARK BARNEY GREENWAY о новом альбоме NAPALM DEATH

27 окт 2019 : 		 Вокалист NAPALM DEATH повредил лодыжку

10 авг 2019 : 		 Закрыта очередная площадка в Москве, изменения в российском туре NAPALM DEATH

8 июл 2019 : 		 Видео с выступления NAPALM DEATH

4 мар 2019 : 		 Видео с выступления вокалиста CATHEDRAL и NAPALM DEATH 1988 года

19 фев 2019 : 		 Вокал для нового альбома NAPALM DEATH готов на 50%

18 янв 2019 : 		 Вокалист NAPALM DEATH о Брекзите

11 июн 2018 : 		 MITCH HARRIS уже записал партии гитар для нового альбома NAPALM DEATH

10 май 2018 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

12 фев 2018 : 		 Новая песня NAPALM DEATH

9 дек 2017 : 		 Сборник раритетов NAPALM DEATH выйдет весной

20 сен 2017 : 		 Профессиональное видео полного выступления NAPALM DEATH

18 сен 2017 : 		 Никакого альбома NAPALM DEATH до конца 2018
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|||| сегодня

Успехи в чартах NAPALM DEATH



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Новая работа NAPALM DEATH "Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism" попала на следующие позиции в чартах мира:

Germany: #18
Austria: #37       
Switzerland: #26
Finland: #35
Belgium: #88
Spain: #78
France: #120
UK (Rock Chart): #3

US chart positions:

#5 - Top New Artist Albums
#6 - Current Hard Music Albums
#14 - Current Rock Albums
#41 - Top Current Albums
#48 - Current Digital Albums
#57 - Digital Albums
#58 - Billboard Top Albums

NAPALM DEATH Enter International Charts With Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism Album



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

НELLECTOR


2 окт 2020, 16:06		На фото - Барни & the Living Dead


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просмотров: 437

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