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Chris Holmes

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20 авг 2020 : 		 Трейлер документального фильма о CHRIS HOLMES

17 июн 2020 : 		 CHRIS HOLMES почтил память Боба Кулика

2 апр 2020 : 		 CHRIS HOLMES отменил выступления

12 мар 2020 : 		 CHRIS HOLMES планирует новую пластинку

27 июн 2019 : 		 Видео с выступления бывшего гитариста W.A.S.P.

23 ноя 2018 : 		 CHRIS HOLMES об альбоме W.A.S.P. "Kill.F**k.Die": «Это какая-то хрень!»

16 ноя 2018 : 		 CHRIS HOLMES выпустит новый ЕР

8 июн 2017 : 		 Новое видео CHRIS HOLMES

5 май 2017 : 		 CHRIS HOLMES записал сиквел

18 ноя 2016 : 		 Фрагмент первого эпизода 'Holmes Sweet Holmes'

3 ноя 2016 : 		 Концертное видео CHRIS HOLMES

28 окт 2016 : 		 CHRIS HOLMES в новом шоу

12 окт 2016 : 		 Видео с выступления CHRIS'a HOLMES'a

8 сен 2016 : 		 Видео с выступления CHRIS HOLMES

24 июл 2016 : 		 CHRIS HOLMES исполнил BLACK SABBATH

8 фев 2016 : 		 CHRIS HOLMES на MIGHTY MUSIC

18 янв 2016 : 		 CHRIS HOLMES прояснил свои слова о Лемми

11 янв 2016 : 		 CHRIS HOLMES рассказал о том, как не стал гитаристом MOTÖRHEAD

11 дек 2015 : 		 CHRIS HOLMES: «На хрен террористов!»

27 ноя 2015 : 		 CHRIS HOLMES о бывшем барабанщике MOTÖRHEAD

9 окт 2015 : 		 Новое видео CHRIS HOLMES

29 сен 2015 : 		 CHRIS HOLMES: «Blackie мне завидовал»

12 июл 2015 : 		 CHRIS HOLMES нашел ударника

7 июл 2015 : 		 Новое видео CHRIS'a HOLMES'a

27 май 2015 : 		 Видео с выступления CHRIS'a HOLMES'a

17 май 2015 : 		 Видео с выступления CHRIS HOLMES
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Трейлер документального фильма о CHRIS HOLMES



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Cleopatra Entertainment получили права на документальный фильм о CHRIS'e HOLMES'e "Mean Man: The Story Of Chris Holmes" на территории Северной Америки, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Южной Африки. Планируется выпуск как DVD Home Entertainment-версии, так и Blu-ray-издания с массой дополнительных треков, а также прокат фильма в цифровом варианте по запросу. Релиз намечен на ноябрь.

Watch Trailer For Ex-W.A.S.P. Guitarist CHRIS HOLMES








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