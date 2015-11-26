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Chris Holmes

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22 янв 2021 : 		 CHRIS HOLMES о возвращении в W.A.S.P.: «Меня дважды поимели — в третий раз не дамся!»

15 янв 2021 : 		 CHRIS HOLMES: BLACKIE LAWLESS отказался

11 янв 2021 : 		 CHRIS HOLMES: «Без понятия, когда приеду в США»

29 дек 2020 : 		 Бывший гитарист W.A.S.P. в новом трейлере фильма о CHRIS HOLMES

23 дек 2020 : 		 Превью нового документального фильма о CHRIS HOLMES

17 дек 2020 : 		 Превью нового документального фильма о CHRIS HOLMES

15 дек 2020 : 		 CHRIS HOLMES не гордится золотыми дисками W.A.S.P.

3 дек 2020 : 		 CHRIS HOLMES выпустил новое видео

6 ноя 2020 : 		 Документальный фильм CHRIS HOLMES выйдет зимой

13 окт 2020 : 		 CHRIS HOLMES выпустил новое видео

20 авг 2020 : 		 Трейлер документального фильма о CHRIS HOLMES

17 июн 2020 : 		 CHRIS HOLMES почтил память Боба Кулика

2 апр 2020 : 		 CHRIS HOLMES отменил выступления

12 мар 2020 : 		 CHRIS HOLMES планирует новую пластинку

27 июн 2019 : 		 Видео с выступления бывшего гитариста W.A.S.P.

23 ноя 2018 : 		 CHRIS HOLMES об альбоме W.A.S.P. "Kill.F**k.Die": «Это какая-то хрень!»

16 ноя 2018 : 		 CHRIS HOLMES выпустит новый ЕР

8 июн 2017 : 		 Новое видео CHRIS HOLMES

5 май 2017 : 		 CHRIS HOLMES записал сиквел

18 ноя 2016 : 		 Фрагмент первого эпизода 'Holmes Sweet Holmes'

3 ноя 2016 : 		 Концертное видео CHRIS HOLMES

28 окт 2016 : 		 CHRIS HOLMES в новом шоу

12 окт 2016 : 		 Видео с выступления CHRIS'a HOLMES'a

8 сен 2016 : 		 Видео с выступления CHRIS HOLMES

24 июл 2016 : 		 CHRIS HOLMES исполнил BLACK SABBATH

8 фев 2016 : 		 CHRIS HOLMES на MIGHTY MUSIC
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CHRIS HOLMES о возвращении в W.A.S.P.: «Меня дважды поимели — в третий раз не дамся!»



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CHRIS HOLMES в рамках недавнего интервью рассказал о том, как лидер W.A.S.P. обошёлся с ним в отношении авторских прав:

«Многие думают, что я заработал денег в W.A.S.P. Я никогда не получал ни авторских гонораров, даже не упомянут как автор песен. За всё, что я написал, я ни пенни не получил. И знаете, чья это вина? Это моя вина в том, что я не знаю, что такое бизнес, каким он является. Я кому-то доверял.

После каждого альбома, когда он закончен, они делят выручку за выпуск по издательским контрактам, с издательскими компаниями — вот откуда берутся деньги. Мне никогда не говорили о том, когда была эта встреча. Потому что другие парни в группе никогда не писали — я был единственным [кроме Blackie]. Так что я единственный, кого им пришлось обмануть, чтобы получить все права. И мне ничего никогда не говорили. Потом, когда я углубился в это примерно в 2006-м или 2007-м, я пошёл в Sanctuary Music, попросил юриста зайти, чтобы выяснить, где все мои авторские, и оказалось, что я был записан как сессионный исполнитель на всех пластинках. И если ты не знаешь об этом, тебе не говорят об этом и ты сам не смотрел, то ты ничего и не узнаешь. Я доверял Blackie Lawless'y в этом вопросе. И когда я узнал об этом, случившееся очень меня задело. Это буквально выбило меня из колеи — я узнал, что он воткнул мне нож в спину с первого дня, с первого альбома, и ничего не сказал мне, а ведь он был моим лучшим другом».

По словам Holmes'a. именно Lawless виноват в том, что Chris не получил причитающуюся ему сумму от записей W.A.S.P. в которых он участвовал:

«Если бы не я, он бы не достиг того, что у него есть сейчас, — я вам это гарантирую. И за это он меня так опускает. Ничего страшного. Прошло много времени. Я никогда этого не забуду. Я заберу это с собой в могилу. Я злюсь, думая об этом.

В любом случае, он такой человек. Все думают: "Ух ты! У него лучший..." Да, у него безумный голос, у Blackie, да, но он очень плохо поступает по отношению к участникам группы — он их на...т. Я единственный парень в группе, который вернулся, чтобы дважды облажаться — я просто молодец. Я вернулся за "Kill.Fuck.Die", и мне обещали половину авторских прав на этом альбоме. Ни хрена подобного. Зная, что я не мог всё проверить, что было прописано в контрактах, он меня опять поимел. Вот почему я написал песню "Two Facing Mother Fucker". Она о нём. Она на "Shitting Bricks". И у меня есть ещё одна на новом альбоме. Она называется "The Truth". Там сказано: "Ты не можешь справиться с правдой". Это на моём новом альбоме. Я напишу о нём песню на каждом диске».

Обращаясь к возможности его возвращения в W.A.S.P., Holmes заметил:

«Все спрашивают меня о воссоединении с W.A.S.P. Конечно, я бы с удовольствием сыграл с W.A.S.P., но только если он заплатил бы всё, что должен. Если нет, то он может устроить воссоединение с Randy Piper'ом, Johnny Rod'ом, Steve'ом Riley и всеми остальными. Я не буду играть. Оно того не стоит.

Я вернулся в W.A.S.P. в 95-м. Меня опять поимели. Поимей меня один раз, поимей дважды — ты не поимеешь меня в третий раз!»

Ex-W.A.S.P. Guitarist CHRIS HOLMES Says He Will Never Get Over Being





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Ress


22 янв 2021, 15:15		Олейник на последнем стриме анекдот рассказывал про бомжа и грузинов, вспомнилось вдруг.

olly71


22 янв 2021, 15:54		Ну Блеки всегда говорил что в ВАСП Холмса взяли только из за внешности ( он очень нравился девочкам ) а как музыкант он был нулевой да это и слышно на старых концертных записях .

Nord61


22 янв 2021, 16:55		olly71, ну, возможно. То, что Холмс в 80-е был смазливым кобелём - факт. Лита Форд заценила.

Rutger


22 янв 2021, 17:59		Хорошо, когда есть, кого винить. Чтобы бы делали неудачники без Лоулесса, Мастейна, Хоффманна, Эксла и т.д.


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