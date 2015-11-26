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CHRIS HOLMES о возвращении в W.A.S.P.: «Меня дважды поимели — в третий раз не дамся!»



CHRIS HOLMES в рамках недавнего интервью рассказал о том, как лидер W.A.S.P. обошёлся с ним в отношении авторских прав:



«Многие думают, что я заработал денег в W.A.S.P. Я никогда не получал ни авторских гонораров, даже не упомянут как автор песен. За всё, что я написал, я ни пенни не получил. И знаете, чья это вина? Это моя вина в том, что я не знаю, что такое бизнес, каким он является. Я кому-то доверял.



После каждого альбома, когда он закончен, они делят выручку за выпуск по издательским контрактам, с издательскими компаниями — вот откуда берутся деньги. Мне никогда не говорили о том, когда была эта встреча. Потому что другие парни в группе никогда не писали — я был единственным [кроме Blackie]. Так что я единственный, кого им пришлось обмануть, чтобы получить все права. И мне ничего никогда не говорили. Потом, когда я углубился в это примерно в 2006-м или 2007-м, я пошёл в Sanctuary Music, попросил юриста зайти, чтобы выяснить, где все мои авторские, и оказалось, что я был записан как сессионный исполнитель на всех пластинках. И если ты не знаешь об этом, тебе не говорят об этом и ты сам не смотрел, то ты ничего и не узнаешь. Я доверял Blackie Lawless'y в этом вопросе. И когда я узнал об этом, случившееся очень меня задело. Это буквально выбило меня из колеи — я узнал, что он воткнул мне нож в спину с первого дня, с первого альбома, и ничего не сказал мне, а ведь он был моим лучшим другом».



По словам Holmes'a. именно Lawless виноват в том, что Chris не получил причитающуюся ему сумму от записей W.A.S.P. в которых он участвовал:



«Если бы не я, он бы не достиг того, что у него есть сейчас, — я вам это гарантирую. И за это он меня так опускает. Ничего страшного. Прошло много времени. Я никогда этого не забуду. Я заберу это с собой в могилу. Я злюсь, думая об этом.



В любом случае, он такой человек. Все думают: "Ух ты! У него лучший..." Да, у него безумный голос, у Blackie, да, но он очень плохо поступает по отношению к участникам группы — он их на...т. Я единственный парень в группе, который вернулся, чтобы дважды облажаться — я просто молодец. Я вернулся за "Kill.Fuck.Die", и мне обещали половину авторских прав на этом альбоме. Ни хрена подобного. Зная, что я не мог всё проверить, что было прописано в контрактах, он меня опять поимел. Вот почему я написал песню "Two Facing Mother Fucker". Она о нём. Она на "Shitting Bricks". И у меня есть ещё одна на новом альбоме. Она называется "The Truth". Там сказано: "Ты не можешь справиться с правдой". Это на моём новом альбоме. Я напишу о нём песню на каждом диске».



Обращаясь к возможности его возвращения в W.A.S.P., Holmes заметил:



«Все спрашивают меня о воссоединении с W.A.S.P. Конечно, я бы с удовольствием сыграл с W.A.S.P., но только если он заплатил бы всё, что должен. Если нет, то он может устроить воссоединение с Randy Piper'ом, Johnny Rod'ом, Steve'ом Riley и всеми остальными. Я не буду играть. Оно того не стоит.



Я вернулся в W.A.S.P. в 95-м. Меня опять поимели. Поимей меня один раз, поимей дважды — ты не поимеешь меня в третий раз!»













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