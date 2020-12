сегодня



Бывший гитарист W.A.S.P. в новом трейлере фильма о CHRIS HOLMES



Cleopatra Entertainment получили права на документальный фильм о CHRIS'e HOLMES'e "Mean Man: The Story Of Chris Holmes" на территории Северной Америки, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Южной Африки. Планируется выпуск как DVD Home Entertainment-версии, так и Blu-ray-издания с массой дополнительных треков, а также прокат фильма в цифровом варианте по запросу. Фрагмент из релиза, выход которого намечен на 15 января, доступен ниже.







