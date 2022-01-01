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CHRIS HOLMES потерял 18 кг



CHRIS HOLMES опубликовал новости о состоянии здоровья:



«Я закончил последний курс облучения в конце апреля — прошёл через семь недель процедур... Моё здоровье в том состоянии, в котором оно находится сейчас, в июне, позволяет мне пройтись вокруг квартала. У меня не так много энергии. Я сильно похудел — наверное, на 15–18 кг — точно не знаю. Я не могу есть, потому что всё по-прежнему на вкус как дерьмо: химия сожгла все мои вкусовые рецепторы, моё горло всё ещё болит.



Мне постепенно становится всё лучше и лучше. Когда я планирую снова отправиться в турне [в сентябре], я не знаю, буду ли я здоров на сто процентов; возможно, я буду здоров процентов на восемьдесят, но я всё равно поеду в турне, потому что я не играл уже очень давно. Я буду стараться изо всех сил. И я буду играть на сто процентов — я буду выкладываться на сто процентов. Я просто говорю о возможности развлечься. Это зависит от того, буду я тогда есть досыта или нет».











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