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*Новое видео KREATOR 16
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 15
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Chris Holmes

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18 июн 2022 : 		 CHRIS HOLMES потерял 18 кг

20 апр 2022 : 		 Жена CHRIS'а HOLMES'a — о лечении

18 апр 2022 : 		 Жена CHRIS'а HOLMES'a — о лечении

12 апр 2022 : 		 CHRIS HOLMES представил новое видео

14 мар 2022 : 		 CHRIS HOLMES приступил к лечению

9 фев 2022 : 		 Жена CHRIS'a HOLMES'a собирает деньги на лечение

7 фев 2022 : 		 У CHRIS HOLMES рак, BLACKIE LAWLESS пожелал всего наилучшего

20 янв 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Chris несёт какую-то дичь»

2 сен 2021 : 		 Новый альбом CHRIS HOLMES выйдет осенью

24 июн 2021 : 		 CHRIS HOLMES завершил запись

18 июн 2021 : 		 CHRIS HOLMES: «Водка была настоящей!»

9 фев 2021 : 		 LITA FORD — о CHRIS'е HOLMES'е: «Он был сущим наказанием»

25 янв 2021 : 		 CHRIS HOLMES: «W.A.S.P. — это шоу одного человека»

22 янв 2021 : 		 CHRIS HOLMES о возвращении в W.A.S.P.: «Меня дважды поимели — в третий раз не дамся!»

15 янв 2021 : 		 CHRIS HOLMES: BLACKIE LAWLESS отказался

11 янв 2021 : 		 CHRIS HOLMES: «Без понятия, когда приеду в США»

29 дек 2020 : 		 Бывший гитарист W.A.S.P. в новом трейлере фильма о CHRIS HOLMES

23 дек 2020 : 		 Превью нового документального фильма о CHRIS HOLMES

17 дек 2020 : 		 Превью нового документального фильма о CHRIS HOLMES

15 дек 2020 : 		 CHRIS HOLMES не гордится золотыми дисками W.A.S.P.

3 дек 2020 : 		 CHRIS HOLMES выпустил новое видео

6 ноя 2020 : 		 Документальный фильм CHRIS HOLMES выйдет зимой

13 окт 2020 : 		 CHRIS HOLMES выпустил новое видео

20 авг 2020 : 		 Трейлер документального фильма о CHRIS HOLMES

17 июн 2020 : 		 CHRIS HOLMES почтил память Боба Кулика

2 апр 2020 : 		 CHRIS HOLMES отменил выступления
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CHRIS HOLMES потерял 18 кг



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CHRIS HOLMES опубликовал новости о состоянии здоровья:

«Я закончил последний курс облучения в конце апреля — прошёл через семь недель процедур... Моё здоровье в том состоянии, в котором оно находится сейчас, в июне, позволяет мне пройтись вокруг квартала. У меня не так много энергии. Я сильно похудел — наверное, на 15–18 кг — точно не знаю. Я не могу есть, потому что всё по-прежнему на вкус как дерьмо: химия сожгла все мои вкусовые рецепторы, моё горло всё ещё болит.

Мне постепенно становится всё лучше и лучше. Когда я планирую снова отправиться в турне [в сентябре], я не знаю, буду ли я здоров на сто процентов; возможно, я буду здоров процентов на восемьдесят, но я всё равно поеду в турне, потому что я не играл уже очень давно. Я буду стараться изо всех сил. И я буду играть на сто процентов — я буду выкладываться на сто процентов. Я просто говорю о возможности развлечься. Это зависит от того, буду я тогда есть досыта или нет».






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