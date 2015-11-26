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Chris Holmes

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20 янв 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Chris несёт какую-то дичь»

2 сен 2021 : 		 Новый альбом CHRIS HOLMES выйдет осенью

24 июн 2021 : 		 CHRIS HOLMES завершил запись

18 июн 2021 : 		 CHRIS HOLMES: «Водка была настоящей!»

9 фев 2021 : 		 LITA FORD — о CHRIS'е HOLMES'е: «Он был сущим наказанием»

25 янв 2021 : 		 CHRIS HOLMES: «W.A.S.P. — это шоу одного человека»

22 янв 2021 : 		 CHRIS HOLMES о возвращении в W.A.S.P.: «Меня дважды поимели — в третий раз не дамся!»

15 янв 2021 : 		 CHRIS HOLMES: BLACKIE LAWLESS отказался

11 янв 2021 : 		 CHRIS HOLMES: «Без понятия, когда приеду в США»

29 дек 2020 : 		 Бывший гитарист W.A.S.P. в новом трейлере фильма о CHRIS HOLMES

23 дек 2020 : 		 Превью нового документального фильма о CHRIS HOLMES

17 дек 2020 : 		 Превью нового документального фильма о CHRIS HOLMES

15 дек 2020 : 		 CHRIS HOLMES не гордится золотыми дисками W.A.S.P.

3 дек 2020 : 		 CHRIS HOLMES выпустил новое видео

6 ноя 2020 : 		 Документальный фильм CHRIS HOLMES выйдет зимой

13 окт 2020 : 		 CHRIS HOLMES выпустил новое видео

20 авг 2020 : 		 Трейлер документального фильма о CHRIS HOLMES

17 июн 2020 : 		 CHRIS HOLMES почтил память Боба Кулика

2 апр 2020 : 		 CHRIS HOLMES отменил выступления

12 мар 2020 : 		 CHRIS HOLMES планирует новую пластинку

27 июн 2019 : 		 Видео с выступления бывшего гитариста W.A.S.P.

23 ноя 2018 : 		 CHRIS HOLMES об альбоме W.A.S.P. "Kill.F**k.Die": «Это какая-то хрень!»

16 ноя 2018 : 		 CHRIS HOLMES выпустит новый ЕР

8 июн 2017 : 		 Новое видео CHRIS HOLMES

5 май 2017 : 		 CHRIS HOLMES записал сиквел

18 ноя 2016 : 		 Фрагмент первого эпизода 'Holmes Sweet Holmes'
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Лидер W.A.S.P.: «Chris несёт какую-то дичь»



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Blackie Lawless ответил на обвинения CHRIS'a HOLMES'a в том, что он его обманул в «финансовом плане»:

«Я не очень много знаю... Я общался с [бывшим гитаристом W.A.S.P.] Randy Piper'ом пару лет назад. Я не знаю, что происходит с остальными ребятами. И я не совсем понимаю, о чём именно вы говорите в отношении Chris'а по поводу того, что ему не заплатили.

В течение двух разных периодов своей музыкальной карьеры Chris получал выплаты от этой группы; он подписывал соответствующие документы. И ему платили довольно неплохо.

Я не знаю, о чём вы говорите. Ответ, который я вам сейчас даю, основан на том, что вы мне только что сказали».

BLACKIE LAWLESS Shoots Down CHRIS HOLMES



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