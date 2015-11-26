Лидер W.A.S.P.: «Chris несёт какую-то дичь»

Blackie Lawless ответил на обвинения CHRIS'a HOLMES'a в том, что он его обманул в «финансовом плане»:
«Я не очень много знаю... Я общался с [бывшим гитаристом W.A.S.P.] Randy Piper'ом пару лет назад. Я не знаю, что происходит с остальными ребятами. И я не совсем понимаю, о чём именно вы говорите в отношении Chris'а по поводу того, что ему не заплатили.
В течение двух разных периодов своей музыкальной карьеры Chris получал выплаты от этой группы; он подписывал соответствующие документы. И ему платили довольно неплохо.
Я не знаю, о чём вы говорите. Ответ, который я вам сейчас даю, основан на том, что вы мне только что сказали».
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