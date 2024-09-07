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Chris Holmes

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6 сен 2024 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Если бы CHRIS HOLMES был успешен в творческом плане, ему было бы плевать на то, что я делаю»

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|||| 6 сен 2024

Лидер W.A.S.P.: «Если бы CHRIS HOLMES был успешен в творческом плане, ему было бы плевать на то, что я делаю»



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У BLACKIE LAWLESS'a в рамках интервью Cassius Morris спросили, видел ли он документальный фильм "Mean Man: The Story Of Chris Holmes":

«У меня нет никакого желания смотреть что-либо, связанное с этой темой. Прежде всего, всё, что ты делаешь в жизни, должно основываться на правде. И знаете что? Это может быть его правда, но его правда не обязательно является истиной. У каждого может быть своя правда, но это не делает её реальностью. И когда кто-то излучает кучу ненависти, потому что не может творить сам... Послушайте, если бы он был успешен в творческом плане, ему было бы плевать на то, что я делаю. Это и есть мерило, по которому стоит судить о таких вещах. И если кто-то говорит неправду, я не собираюсь тратить на это своё время».

На вопрос, не по этой ли причине он не стал участвовать в документальном фильме, Blackie ответил:

«Я не помню, чтобы меня приглашали, но если бы пригласили, я бы не стал этого делать. Как я уже сказал, у меня нет желания делать что-то подобное... Если бы фильм был основан на правде, то я, возможно, рассмотрел бы этот вариант. Но когда кто-то в течение часа сидит и рассказывает только свою версию истории, не основанную на правде, зачем мне участвовать в этом?»

Он также в очередной раз отверг возможность воссоединения оригинального состава W.A.S.P. в рамках предстоящего тура, посвящённого 40-летию выхода первого альбома W.A.S.P.:

«Позвольте мне сказать кое-что в своё оправдание. Группа, которая у меня сейчас... Mike Duda — один из лучших басистов в мире. Doug Blair — один из лучших соло-гитаристов в мире. Aquiles Priester — его игра на барабанах говорит сама за себя. Мне посчастливилось играть в группе с музыкантами мирового класса, с ребятами, которые намного лучше меня. Иногда во время концерта я оглядываюсь вокруг и думаю: "Ух ты, я играю с этими музыкантами!" И я говорю честно: они намного лучше меня. Так зачем мне возвращаться к тому, что будет шагом назад? Я понимаю, что хардкор-фанаты любят романизировать прошлое в своих головах. Я это прекрасно понимаю. Но когда мы начали работать над четвёртым студийным альбомом "The Headless Children", я двигался в направлении, которое требовало музыкального мастерства, чего не могла достичь оригинальная группа. Не хочу показаться слишком строгим. Просто повторюсь: это всего лишь факты. Если хочется создавать более сложную музыку, для этого необходимы музыканты, которые могут исполнять её, причём уверенно. А к тому времени, когда вышел "Headless" и я перешёл к "The Crimson Idol", всё поменялось. Посмотрите, кто играл на этой пластинке. Обычный музыкант не сможет этого сделать. И опять же, мне посчастливилось работать с ребятами, которые были музыкантами мирового класса. Так что если необходимо получить такой уровень креативности, профессионализма, это практически невозможно повторить с оригинальным составом. Если группа вырастет в профессиональном плане, тогда да, это возможно. Но если группа не растёт, то ничего не получится. И неважно, кто это — мы или ещё какая группа, — каждый раз будет одно и то же».

Lawless также высказался по поводу того, что W.A.S.P. — это, по сути, его сольный проект, а наёмные музыканты помогают ему реализовать задуманное:

«Ни один человек не является центром вселенной. И я сделал всё возможное, чтобы рассказать о ребятах, которые играют в этой группе, чтобы мир знал, кто они такие. Я не хотел, чтобы всё внимание было уделено мне. Я вырос, занимаясь спортом. Для меня команда — это всё. И мне радостно и комфортно, я расслаблен, и мне гораздо приятнее находиться в окружении команды. Так что я всегда сосредоточивался на этом больше всего. Когда мир смотрит на альбомы, он видит меня как основного автора песен. Так что я думаю, что во многом они это понимают. Но когда дело доходит до создания этих альбомов, вы понимаете, что я не играю на всех этих инструментах. Я делаю свою часть работы, но и другие ребята вносят свой вклад в то, чтобы сделать эти альбомы такими, какие они есть».




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7 сен 2024
rassol
Блэки всегда интересно читать, несмотря ни на что, он всё-таки довольно неглупый мужик. Вернее. уже дед.
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просмотров: 146

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