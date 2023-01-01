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CHRIS HOLMES — о подкладках



CHRIS HOLMES в рамках беседы с поклонниками ответил на вопрос о том, что он думает о группах, использующих подкладки:



«Если люди хотят заплатить за такое и приходить смотреть — валяйте. Но мне это не нравится. И никогда не нравилось. Когда W.A.S.P. начали заниматься таким же — во времена второго альбома на "Wild Child" включали магнитофон... Я терпеть не мог этот приём. Потому что если ты не играешь на сцене, то это не живое исполнение, не настоящее. А потом появилась "The Headless Children", и вот тут он начал использовать семплы. Это не называется бэк-треками, это называется семплами. Вот что это на самом деле. И я просто возненавидел всё это, ведь получалась сплошная липа.



Если вы платите деньги за то, чтобы увидеть настоящий концерт, он должен быть настоящим, независимо от того, хорошо играют или хреново. Вот как я смотрю на это дело. Я не использую семплы и никогда не буду. Я предпочту играть, когда я немного не в себе, но по чесноку. Другие люди предпочитают делать иначе. Я слышал, что MÖTLEY CRÜE занимаются подобным. DEF LEPPARD вынуждены использовать семплы. Невозможно исполнять гармонии из восьми частей в вокальных партиях, если только на заднем плане нет других поющих людей».







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