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*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 51
*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
*PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так» 36
*Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?» 22
*Новое видео CANNIBAL CORPSE 17
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Chris Holmes

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29 июн 2023 : 		 CHRIS HOLMES — о подкладках

4 май 2023 : 		 Видео с выступления CHRIS HOLMES

24 сен 2022 : 		 CHRIS HOLMES выступил в Торонто

16 сен 2022 : 		 CHRIS HOLMES — о том, как узнал о болезни

14 сен 2022 : 		 CHRIS HOLMES: «BLACKIE LAWLESS никак не отреагировал на мой диагноз»

25 июл 2022 : 		 CHRIS HOLMES: «Рак ушел»

18 июн 2022 : 		 CHRIS HOLMES потерял 18 кг

20 апр 2022 : 		 Жена CHRIS'а HOLMES'a — о лечении

18 апр 2022 : 		 Жена CHRIS'а HOLMES'a — о лечении

12 апр 2022 : 		 CHRIS HOLMES представил новое видео

14 мар 2022 : 		 CHRIS HOLMES приступил к лечению

9 фев 2022 : 		 Жена CHRIS'a HOLMES'a собирает деньги на лечение

7 фев 2022 : 		 У CHRIS HOLMES рак, BLACKIE LAWLESS пожелал всего наилучшего

20 янв 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Chris несёт какую-то дичь»

2 сен 2021 : 		 Новый альбом CHRIS HOLMES выйдет осенью

24 июн 2021 : 		 CHRIS HOLMES завершил запись

18 июн 2021 : 		 CHRIS HOLMES: «Водка была настоящей!»

9 фев 2021 : 		 LITA FORD — о CHRIS'е HOLMES'е: «Он был сущим наказанием»

25 янв 2021 : 		 CHRIS HOLMES: «W.A.S.P. — это шоу одного человека»

22 янв 2021 : 		 CHRIS HOLMES о возвращении в W.A.S.P.: «Меня дважды поимели — в третий раз не дамся!»

15 янв 2021 : 		 CHRIS HOLMES: BLACKIE LAWLESS отказался

11 янв 2021 : 		 CHRIS HOLMES: «Без понятия, когда приеду в США»

29 дек 2020 : 		 Бывший гитарист W.A.S.P. в новом трейлере фильма о CHRIS HOLMES

23 дек 2020 : 		 Превью нового документального фильма о CHRIS HOLMES

17 дек 2020 : 		 Превью нового документального фильма о CHRIS HOLMES

15 дек 2020 : 		 CHRIS HOLMES не гордится золотыми дисками W.A.S.P.
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CHRIS HOLMES — о подкладках



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CHRIS HOLMES в рамках беседы с поклонниками ответил на вопрос о том, что он думает о группах, использующих подкладки:

«Если люди хотят заплатить за такое и приходить смотреть — валяйте. Но мне это не нравится. И никогда не нравилось. Когда W.A.S.P. начали заниматься таким же — во времена второго альбома на "Wild Child" включали магнитофон... Я терпеть не мог этот приём. Потому что если ты не играешь на сцене, то это не живое исполнение, не настоящее. А потом появилась "The Headless Children", и вот тут он начал использовать семплы. Это не называется бэк-треками, это называется семплами. Вот что это на самом деле. И я просто возненавидел всё это, ведь получалась сплошная липа.

Если вы платите деньги за то, чтобы увидеть настоящий концерт, он должен быть настоящим, независимо от того, хорошо играют или хреново. Вот как я смотрю на это дело. Я не использую семплы и никогда не буду. Я предпочту играть, когда я немного не в себе, но по чесноку. Другие люди предпочитают делать иначе. Я слышал, что MÖTLEY CRÜE занимаются подобным. DEF LEPPARD вынуждены использовать семплы. Невозможно исполнять гармонии из восьми частей в вокальных партиях, если только на заднем плане нет других поющих людей».




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