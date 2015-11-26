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Chris Holmes

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15 янв 2021 : 		 CHRIS HOLMES: BLACKIE LAWLESS отказался

11 янв 2021 : 		 CHRIS HOLMES: «Без понятия, когда приеду в США»

29 дек 2020 : 		 Бывший гитарист W.A.S.P. в новом трейлере фильма о CHRIS HOLMES

23 дек 2020 : 		 Превью нового документального фильма о CHRIS HOLMES

17 дек 2020 : 		 Превью нового документального фильма о CHRIS HOLMES

15 дек 2020 : 		 CHRIS HOLMES не гордится золотыми дисками W.A.S.P.

3 дек 2020 : 		 CHRIS HOLMES выпустил новое видео

6 ноя 2020 : 		 Документальный фильм CHRIS HOLMES выйдет зимой

13 окт 2020 : 		 CHRIS HOLMES выпустил новое видео

20 авг 2020 : 		 Трейлер документального фильма о CHRIS HOLMES

17 июн 2020 : 		 CHRIS HOLMES почтил память Боба Кулика

2 апр 2020 : 		 CHRIS HOLMES отменил выступления

12 мар 2020 : 		 CHRIS HOLMES планирует новую пластинку

27 июн 2019 : 		 Видео с выступления бывшего гитариста W.A.S.P.

23 ноя 2018 : 		 CHRIS HOLMES об альбоме W.A.S.P. "Kill.F**k.Die": «Это какая-то хрень!»

16 ноя 2018 : 		 CHRIS HOLMES выпустит новый ЕР

8 июн 2017 : 		 Новое видео CHRIS HOLMES

5 май 2017 : 		 CHRIS HOLMES записал сиквел

18 ноя 2016 : 		 Фрагмент первого эпизода 'Holmes Sweet Holmes'

3 ноя 2016 : 		 Концертное видео CHRIS HOLMES

28 окт 2016 : 		 CHRIS HOLMES в новом шоу

12 окт 2016 : 		 Видео с выступления CHRIS'a HOLMES'a

8 сен 2016 : 		 Видео с выступления CHRIS HOLMES

24 июл 2016 : 		 CHRIS HOLMES исполнил BLACK SABBATH

8 фев 2016 : 		 CHRIS HOLMES на MIGHTY MUSIC

18 янв 2016 : 		 CHRIS HOLMES прояснил свои слова о Лемми
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CHRIS HOLMES: BLACKIE LAWLESS отказался



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CHRIS HOLMES в рамках недавнего интервью обсудил будущий документальный фильм "Mean Man: The Story Of Chris Holmes". В частности его спросили, пытался ли он пригласить BLACKIE LAWLESS'a для съемок:

«Я нет, но Antoine De Montremy пытался и получил ответ, что у него нет времени на это вот всё».

На вопрос о взаимоотношениях с Blackie, Chris ответил:

«Когда я ушел из группы или я то никогда не уходил, а это он взял другого гитариста. Он никогда мне не говорил, что я уволен или что-то подобное, я просто узнал, что они начали давать концерты без меня. Я такой: "Ого, походу я всё". Он никогда мне не звонил. В итоге я раскопал, что за хрень со мной приключилась и он знает, что я знаю, так что, скорее всего, он и разговаривать со мной больше не будет. Никогда».

Ex-W.A.S.P. Guitarist CHRIS HOLMES Says BLACKIE LAWLESS Declined To Participate In Making Of 'Mean Man' Documentary











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