CHRIS HOLMES : BLACKIE LAWLESS отказался



CHRIS HOLMES в рамках недавнего интервью обсудил будущий документальный фильм "Mean Man: The Story Of Chris Holmes". В частности его спросили, пытался ли он пригласить BLACKIE LAWLESS'a для съемок:



«Я нет, но Antoine De Montremy пытался и получил ответ, что у него нет времени на это вот всё».



На вопрос о взаимоотношениях с Blackie, Chris ответил:



«Когда я ушел из группы или я то никогда не уходил, а это он взял другого гитариста. Он никогда мне не говорил, что я уволен или что-то подобное, я просто узнал, что они начали давать концерты без меня. Я такой: "Ого, походу я всё". Он никогда мне не звонил. В итоге я раскопал, что за хрень со мной приключилась и он знает, что я знаю, так что, скорее всего, он и разговаривать со мной больше не будет. Никогда».

























