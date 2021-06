сегодня



CHRIS HOLMES : «Водка была настоящей!»



CHRIS HOLMES отрицает, что в знаменитой сцене из фильма "The Decline Of Western Civilization Part II: The Metal Years" он использовал вместо водки воду из бассейна:



«Конечно, это была водка. Если вы посмотрите на кадры, у меня глаза на лоб лезут. Я видел другие интервью, где Пенелопа говорила, что это не так, и это сносит мне крышу. Зачем мне заливать воду из бассейна в горло? От этого вас стошнит; в ней есть хлорка.



Я не из тех людей, которые занимаются подделками. Я уверен, что вы, вероятно, заметили это по [недавно вышедшему] документальному фильму. Так меня воспитала моя мама».



Несколько лет назад Сфирис в интервью журналу Goldmine о сцене с HOLMES'ом сказала следующее:



«Когда я снимала сцену с Chris'ом Holmes'ом, знаете, я думала, что мы не смогли сделать интервью. Я помню, как сказала: "Нам придётся переснимать это заново. Потому что у нас ничего не получилось. Парень просто сидит там и кривляется, а у нас ничего не получилось". Потом я увидел Джона и Вэл [Джонатан Дейтон и Валери Фэрис], которые выступали продюсерами, и сказала им, что нам придётся переснимать интервью с Chris'ом Holmes'ом. А они ответили: "Что ж, очень жаль, потому что у нас не хватит денег, чтобы переснять это". Тогда я попыталась что-то нарезать и включить в картину. Я никогда бы не подумала, что это будет самым обсуждаемым и самым запоминающимся моментом из всего фильма».



На вопрос, что произошло за пять или десять минут после того, как она закончила интервью с ним, Сфирис ответила:



«Думаю, я была настолько ошеломлена... Знаете, когда вы в шоке и не помните, что произошло? Я не помню! Я не помню ничего о нём после этого. Потому что я была просто в ужасе от того, что я не смогла взять интервью. Я уверена, что кто-то должен был дать ему полотенце и... Знаете, в основном, [дочь Пенелопы] Анна [Фокс, которая помогала собирать множество дополнительных материалов для элегантного бокса к недавно вышедшей трилогии «Упадок западной цивилизации»], когда собирала дополнительные материалы для DVD, она вставила все интервью от начала до конца. Так что вы можете проследить всю последовательность — или я должна заметить отсутствие ясности — его интервью. И, кстати, большая часть этой прозрачной жидкости была водой из бассейна».



В другом интервью, уже для Rolling Stone, Сфирис поделилась большим количеством подробностей о том, как снималась эта сцена:



«Я не помню, была ли идея с бассейном моей или Chris'a, но именно я попросила его маму спуститься, потому что я знаю Сэнди [Холмс]. Она выглядит так, будто знает, как далеко она может зайти в своих словах. Например, она не может быть слишком критичной, иначе он просто набросится на неё.



Я не знала, что он будет настолько пьян, каким он был тогда. Когда мы закончили интервью, я отвела [оператора Джеффа] Циммермана за дерево и сказала: "У меня нет этого интервью. Нам придётся снимать его снова". Но самое замечательное в работе над документальными фильмами — это позволить им управлять вами. Это оказалось самым запоминающимся моментом.



Что мне понравилось в этой сцене, так это то, что все молодые ребята говорили о том, как они собираются добиться успеха, а Chris был своего рода примером: "Хорошо, я добился успеха. Ты уверен, что хочешь этого? Вот почему мне это понравилось просто с точки зрения режиссёра. Он уравновесил все те безумные мечты, которые были у этих детей, и которым не суждено было сбыться. Это была проверка реальностью.



Кстати, первая половина бутылки водки была настоящей, а после этого он наполнял её водой из бассейна».



















