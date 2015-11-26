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Chris Holmes

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18 июн 2021 : 		 CHRIS HOLMES: «Водка была настоящей!»

9 фев 2021 : 		 LITA FORD — о CHRIS'е HOLMES'е: «Он был сущим наказанием»

25 янв 2021 : 		 CHRIS HOLMES: «W.A.S.P. — это шоу одного человека»

22 янв 2021 : 		 CHRIS HOLMES о возвращении в W.A.S.P.: «Меня дважды поимели — в третий раз не дамся!»

15 янв 2021 : 		 CHRIS HOLMES: BLACKIE LAWLESS отказался

11 янв 2021 : 		 CHRIS HOLMES: «Без понятия, когда приеду в США»

29 дек 2020 : 		 Бывший гитарист W.A.S.P. в новом трейлере фильма о CHRIS HOLMES

23 дек 2020 : 		 Превью нового документального фильма о CHRIS HOLMES

17 дек 2020 : 		 Превью нового документального фильма о CHRIS HOLMES

15 дек 2020 : 		 CHRIS HOLMES не гордится золотыми дисками W.A.S.P.

3 дек 2020 : 		 CHRIS HOLMES выпустил новое видео

6 ноя 2020 : 		 Документальный фильм CHRIS HOLMES выйдет зимой

13 окт 2020 : 		 CHRIS HOLMES выпустил новое видео

20 авг 2020 : 		 Трейлер документального фильма о CHRIS HOLMES

17 июн 2020 : 		 CHRIS HOLMES почтил память Боба Кулика

2 апр 2020 : 		 CHRIS HOLMES отменил выступления

12 мар 2020 : 		 CHRIS HOLMES планирует новую пластинку

27 июн 2019 : 		 Видео с выступления бывшего гитариста W.A.S.P.

23 ноя 2018 : 		 CHRIS HOLMES об альбоме W.A.S.P. "Kill.F**k.Die": «Это какая-то хрень!»

16 ноя 2018 : 		 CHRIS HOLMES выпустит новый ЕР

8 июн 2017 : 		 Новое видео CHRIS HOLMES

5 май 2017 : 		 CHRIS HOLMES записал сиквел

18 ноя 2016 : 		 Фрагмент первого эпизода 'Holmes Sweet Holmes'

3 ноя 2016 : 		 Концертное видео CHRIS HOLMES

28 окт 2016 : 		 CHRIS HOLMES в новом шоу

12 окт 2016 : 		 Видео с выступления CHRIS'a HOLMES'a
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CHRIS HOLMES: «Водка была настоящей!»



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CHRIS HOLMES отрицает, что в знаменитой сцене из фильма "The Decline Of Western Civilization Part II: The Metal Years" он использовал вместо водки воду из бассейна:

«Конечно, это была водка. Если вы посмотрите на кадры, у меня глаза на лоб лезут. Я видел другие интервью, где Пенелопа говорила, что это не так, и это сносит мне крышу. Зачем мне заливать воду из бассейна в горло? От этого вас стошнит; в ней есть хлорка.

Я не из тех людей, которые занимаются подделками. Я уверен, что вы, вероятно, заметили это по [недавно вышедшему] документальному фильму. Так меня воспитала моя мама».

Несколько лет назад Сфирис в интервью журналу Goldmine о сцене с HOLMES'ом сказала следующее:

«Когда я снимала сцену с Chris'ом Holmes'ом, знаете, я думала, что мы не смогли сделать интервью. Я помню, как сказала: "Нам придётся переснимать это заново. Потому что у нас ничего не получилось. Парень просто сидит там и кривляется, а у нас ничего не получилось". Потом я увидел Джона и Вэл [Джонатан Дейтон и Валери Фэрис], которые выступали продюсерами, и сказала им, что нам придётся переснимать интервью с Chris'ом Holmes'ом. А они ответили: "Что ж, очень жаль, потому что у нас не хватит денег, чтобы переснять это". Тогда я попыталась что-то нарезать и включить в картину. Я никогда бы не подумала, что это будет самым обсуждаемым и самым запоминающимся моментом из всего фильма».

На вопрос, что произошло за пять или десять минут после того, как она закончила интервью с ним, Сфирис ответила:

«Думаю, я была настолько ошеломлена... Знаете, когда вы в шоке и не помните, что произошло? Я не помню! Я не помню ничего о нём после этого. Потому что я была просто в ужасе от того, что я не смогла взять интервью. Я уверена, что кто-то должен был дать ему полотенце и... Знаете, в основном, [дочь Пенелопы] Анна [Фокс, которая помогала собирать множество дополнительных материалов для элегантного бокса к недавно вышедшей трилогии «Упадок западной цивилизации»], когда собирала дополнительные материалы для DVD, она вставила все интервью от начала до конца. Так что вы можете проследить всю последовательность — или я должна заметить отсутствие ясности — его интервью. И, кстати, большая часть этой прозрачной жидкости была водой из бассейна».

В другом интервью, уже для Rolling Stone, Сфирис поделилась большим количеством подробностей о том, как снималась эта сцена:

«Я не помню, была ли идея с бассейном моей или Chris'a, но именно я попросила его маму спуститься, потому что я знаю Сэнди [Холмс]. Она выглядит так, будто знает, как далеко она может зайти в своих словах. Например, она не может быть слишком критичной, иначе он просто набросится на неё.

Я не знала, что он будет настолько пьян, каким он был тогда. Когда мы закончили интервью, я отвела [оператора Джеффа] Циммермана за дерево и сказала: "У меня нет этого интервью. Нам придётся снимать его снова". Но самое замечательное в работе над документальными фильмами — это позволить им управлять вами. Это оказалось самым запоминающимся моментом.

Что мне понравилось в этой сцене, так это то, что все молодые ребята говорили о том, как они собираются добиться успеха, а Chris был своего рода примером: "Хорошо, я добился успеха. Ты уверен, что хочешь этого? Вот почему мне это понравилось просто с точки зрения режиссёра. Он уравновесил все те безумные мечты, которые были у этих детей, и которым не суждено было сбыться. Это была проверка реальностью.

Кстати, первая половина бутылки водки была настоящей, а после этого он наполнял её водой из бассейна».

Ex-W.A.S.P. Guitarist CHRIS HOLMES Shoots Down Claim He Wasn








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