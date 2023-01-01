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*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 37
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 32
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Chris Holmes

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5 июл 2023 : 		 CHRIS HOLMES: «Один нарцисс не пустил меня в HEAR 'N AID»

1 июл 2023 : 		 CHRIS HOLMES: «Мне Слава не нужна!»

29 июн 2023 : 		 CHRIS HOLMES — о подкладках

4 май 2023 : 		 Видео с выступления CHRIS HOLMES

24 сен 2022 : 		 CHRIS HOLMES выступил в Торонто

16 сен 2022 : 		 CHRIS HOLMES — о том, как узнал о болезни

14 сен 2022 : 		 CHRIS HOLMES: «BLACKIE LAWLESS никак не отреагировал на мой диагноз»

25 июл 2022 : 		 CHRIS HOLMES: «Рак ушел»

18 июн 2022 : 		 CHRIS HOLMES потерял 18 кг

20 апр 2022 : 		 Жена CHRIS'а HOLMES'a — о лечении

18 апр 2022 : 		 Жена CHRIS'а HOLMES'a — о лечении

12 апр 2022 : 		 CHRIS HOLMES представил новое видео

14 мар 2022 : 		 CHRIS HOLMES приступил к лечению

9 фев 2022 : 		 Жена CHRIS'a HOLMES'a собирает деньги на лечение

7 фев 2022 : 		 У CHRIS HOLMES рак, BLACKIE LAWLESS пожелал всего наилучшего

20 янв 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Chris несёт какую-то дичь»

2 сен 2021 : 		 Новый альбом CHRIS HOLMES выйдет осенью

24 июн 2021 : 		 CHRIS HOLMES завершил запись

18 июн 2021 : 		 CHRIS HOLMES: «Водка была настоящей!»

9 фев 2021 : 		 LITA FORD — о CHRIS'е HOLMES'е: «Он был сущим наказанием»

25 янв 2021 : 		 CHRIS HOLMES: «W.A.S.P. — это шоу одного человека»

22 янв 2021 : 		 CHRIS HOLMES о возвращении в W.A.S.P.: «Меня дважды поимели — в третий раз не дамся!»

15 янв 2021 : 		 CHRIS HOLMES: BLACKIE LAWLESS отказался

11 янв 2021 : 		 CHRIS HOLMES: «Без понятия, когда приеду в США»

29 дек 2020 : 		 Бывший гитарист W.A.S.P. в новом трейлере фильма о CHRIS HOLMES

23 дек 2020 : 		 Превью нового документального фильма о CHRIS HOLMES
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CHRIS HOLMES: «Один нарцисс не пустил меня в HEAR 'N AID»



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CHRIS HOLMES в недавнем интервью рассказал о том, почему не играл на гитаре в проекте HEAR 'N AID:

«Это было ужасно. Я хорошо знал Джимми Бейна [тогдашнего басиста DIO]. За год до своей смерти он сказал: "Chris, мы лично спрашивали у твоего менеджмента, можешь ли ты приехать и сыграть на гитаре, но они сказали, что у тебя есть другие обязательства, и ты не сможешь".

Вы видели, как я играл на гитаре? Знаете, почему я не играл? Это из-за ревности одного человека. Я пришёл туда спеть — да, я спел там, потому что я пришёл с Rod'ом [Smallwood'ом], нашим менеджером [в то время] и [лидером W.A.S.P.] Blackie Lawless'ом. Джимми Бейн спрашивал четыре раза, и они сказали, что я не могу сыграть, у меня есть другие дела. Это исходило от самого Blackie Lawless'а. Он был ревнив. Он не хотел, чтобы меня считали лучше него. Вот что случается, когда работаешь с самовлюблённым нарциссом.

Для меня все эти дела с HEAR 'N AID — полное дерьмо, полный отстой. Это была просто ревность. Мне всё равно, что люди об этом говорят. Когда Джимми рассказал мне об этом — мы были большими друзьями, мы тусовались вместе — он сказал: "Мы четыре раза обращались к твоему менеджменту". Я же спросил его: "Ну а почему вы не спросили меня лично, Джимми?" Он ответил: "Мы не знали, как до тебя дозвониться"».



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