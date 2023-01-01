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CHRIS HOLMES: «Один нарцисс не пустил меня в HEAR 'N AID»



CHRIS HOLMES в недавнем интервью рассказал о том, почему не играл на гитаре в проекте HEAR 'N AID:



«Это было ужасно. Я хорошо знал Джимми Бейна [тогдашнего басиста DIO]. За год до своей смерти он сказал: "Chris, мы лично спрашивали у твоего менеджмента, можешь ли ты приехать и сыграть на гитаре, но они сказали, что у тебя есть другие обязательства, и ты не сможешь".



Вы видели, как я играл на гитаре? Знаете, почему я не играл? Это из-за ревности одного человека. Я пришёл туда спеть — да, я спел там, потому что я пришёл с Rod'ом [Smallwood'ом], нашим менеджером [в то время] и [лидером W.A.S.P.] Blackie Lawless'ом. Джимми Бейн спрашивал четыре раза, и они сказали, что я не могу сыграть, у меня есть другие дела. Это исходило от самого Blackie Lawless'а. Он был ревнив. Он не хотел, чтобы меня считали лучше него. Вот что случается, когда работаешь с самовлюблённым нарциссом.



Для меня все эти дела с HEAR 'N AID — полное дерьмо, полный отстой. Это была просто ревность. Мне всё равно, что люди об этом говорят. Когда Джимми рассказал мне об этом — мы были большими друзьями, мы тусовались вместе — он сказал: "Мы четыре раза обращались к твоему менеджменту". Я же спросил его: "Ну а почему вы не спросили меня лично, Джимми?" Он ответил: "Мы не знали, как до тебя дозвониться"».















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