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CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цивилизации 2: Года металла»



CHRIS HOLMES приобрел наибольшую известность благодаря сцене в фильме 1988 года «Падение западной цивилизации 2: Года металла», в которой он давал интервью, плавая в бассейне, полностью одетый и явно нетрезвый, в то время как его мать сидела у бассейна. Это интервью резко контрастировало с легкомысленными и юмористическими интервью режиссёра Пенелопы Сферис, в которых рокеры изображались в основном добродушными, хотя часто туповатыми. Во время интервью Holmes пьяно улыбался в камеру, называя себя «настоящим алкоголиком» и «куском дерьма», несмотря на успех своей группы, и подкреплял свои высказывания глотками из трех бутылок водки. В конце интервью он опрокинул на голову полную бутылку, после чего скатился с надувного кресла в воду.



В новом интервью для TotalRock на вопрос об этой легендарной сцене Chris ответил:



«Я не хочу его называть этот фильм глупым. Она могла бы взять интервью у кого-то, кто живёт в Лос-Анджелесе, кто хорошо знаком с рок-сценой, кто много знает о ней, и получилось бы гораздо лучше. Она должна была спросить меня, где снимать, а не брать интервью у группы LONDON... Она могла бы снять всё по-другому, и это было бы намного лучше... Она могла бы снять ещё много подобных сцен с другими людьми.



В фильме есть Лемми [MOTÖRHEAD]. Он не пьян и не надрался. Steven Tyler [AEROSMITH] — он не пьян в стельку. Gene Simmons [KISS] ходит туда-сюда. Где он был? Предавался плотским утехам. А ещё там есть Paul Stanley [KISS], лежащий в постели с девчонками».



Когда интервьюер отметила, что его интервью — единственное, которое она помнит до сих пор, в то время как остальные она не помнит, он сказал:



«И вот почему. Потому что моя сцена была смешной. Она могла бы снять ещё кучу таких же интервью, если бы спросила у меня о том, куда идти и что делать».



После того как интервьюер высказала мнение, что сцена Holmes'a «принесла свои дивиденды», поскольку она стала изюминкой фильма, Chris сказал:



«Вероятно, это пошло на пользу продажам пластинок W.A.S.P., и деньги оказались на чьём-то банковском счёте, которого я не знаю. А насчёт того, что мне не заплатили за моё появление в фильме — Сферис сказала, что заплатила мне 300 баксов, что она выписала чек менеджменту... Она позвонила мне по телефону, чтобы я снялся в фильме. И она, чёрт возьми, могла бы и заплатить мне лично. Она лично позвонила мне, чтобы снять сцену, так что могла бы заплатить мне лично. А не так, чтобы позвонить мне, а заплатить менеджменту.



Так что шла бы она ко всем чертям. Пенелопа, ты должна мне 300 баксов. Мне плевать, заплатила ли ты менеджменту. Мне всё равно. Ты могла бы заплатить им миллион. Ты всё равно должна мне 300 долларов. Вот что я думаю на этот счёт».







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