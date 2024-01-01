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Chris Holmes

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CHRIS HOLMES о затее BLACKIE LAWLESS: «Удачки, чо!»



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CHRIS HOLMES прокомментировал желание BLACKIE LAWLESS отправится в тур по случаю сорокалетия дебютного альбома:

«Пусть он его исполняет, если сможет. Чтобы вы понимали, пение там не очень приятное и красивое, он кричит всё время, и кричит на протяжении каждой песни. На протяжении всего альбома он кричит, за исключением "Sleeping (In The Fire)". Я даже сказал ему после того, как мы записали альбом: "У тебя будут проблемы с пением". Ну и пусть. Если он может это исполнить, а люди захотят услышать или увидеть, то тем лучше для него».

Чтобы отпраздновать 40-летие альбома "W.A.S.P.", группа впервые за 40 лет исполнят весь альбом целиком от начала до конца во время тура по Северной Америке, который состоится осенью 2024 года и будет называться "Album ONE Alive", а на разогреве выступят DEATH ANGEL и UNTO OTHERS.

Когда его спросили о сет-листе его собственной группы во время скандинавского тура, посвящённого 40-летнему юбилею W.A.S.P., Chris ответил:

«Эти шоу совершенно другие. Я не исполнял эти песни уже много лет. Я не пою на этих шоу. Я играю на той стороне сцены, которая для меня привычна. Со мной играет парень по имени Sleazy (гитарист) — он играет на стороне Randy, делая то же самое, что и он. А наш басист поёт посередине, и мы исполняем песни из "London Lyceum" (видеозапись W.A.S.P., сделанная в лондонском Lyceum 24 октября 1984 года). Я убрал из сет-листа "School Days" и "The Flame" и добавил "Wild Child", "9-5 Nasty" и "I don't need no doctor". Я собираюсь сыграть то, что я играл на шоу "Live Lyceum" (в Лондоне) 40 лет назад. Вроде того, что делает Blackie, — Blackie исполнит первый альбом целиком. А я — нет. Я буду играть то, что мы играли в Lyceum без представления с кровью и прочим. Мы будем исполнять только песни. Ещё одна композиция, которую мы включили в сет-лист, это "Blind In Texas", которой не было на выступлении в Lyceum, но я всё-таки её включил. Также последней песней будет кавер "Rockin in the Free World" в конце, который я всегда исполняю. Я никогда не делал того, что будет на предстоящих концертах. Я сыграю этот материал только в Скандинавии. Когда я вернусь в Лондон, я буду исполнять сет-лист "Mean Man"».




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