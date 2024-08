сегодня



CHRIS HOLMES открыл тур



CHRIS HOLMES открыл скандинавский тур "Special And Unique 40 Years Anniversary Of W.A.S.P. by Chris Holmes in Scandinavia" выступлением 23 августа в Drottningtorget, Trollhättan, Sweden:



01. On Your Knees

02. Hellion

03. L.O.V.E. Machine

04. Blind In Texas

05. Sleeping (In The Fire)

06. I Wanna Be Somebody

07. Tormentor

08. The Headless Children

09. 9.5.-N.A.S.T.Y.

10. Wild Child

11. Animal (Fuck Like A Beast)

12. I Don't Need No Doctor

13. Rockin' In The Free World

14. Highway To Hell







